SJL: hombre recibió golpiza de transeúntes por agredir a su pareja dentro de un mototaxi

Una golpiza recibió un hombre acusado de agredir a una mujer en el interior de un mototaxi, en el paradero La Hacienda, ubicado entre las avenidas Los Jardines Este y Próceres de la Independencia, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según testigos, el hombre y quien sería su pareja abordaron el mototaxi. Y una vez que se encontraban en la unidad, la mujer fue golpeada en el rostro. Este hecho motivó a que dos ciudadanos venezolanos que presenciaron la escena salieran en defensa de la mujer.

"Le están diciendo que se baje de la moto y no quiere bajarse de la moto, la quiere llevar a la fuerza. Y por eso es que ellos actúan en defensa de la chica. Y todavía le están dando para que se pare la chica y él todavía se sigue corriendo haciendo la chica para seguir agrediéndola. Es ahí donde los muchachos se encienden porque les da rabia la escena", refirió un testigo.

Golpiza quedó registrada en video

En un video compartido al Rotafono de RPP se observa que, pese a que el presunto agresor intentó poner resistencia, fue bajado a golpes del vehículo. Incluso, cuando se encontraba ya en la vía pública, fue golpeado con un casco por los ciudadanos que le reclamaban por agredir a la mujer.

Según los vecinos, la escena fue observada por personal del área de Tránsito de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, por lo que piden que el caso sea investigado.