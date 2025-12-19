SJM: delincuentes dispararon contra casa de regidora municipal

Sujetos desconocidos dispararon contra la vivienda de Andrea Isabel Huamaní Ancusi, regidora de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, ubicada en el sector Los Laureles, de Pamplona Alta, en donde residen sus abuelos.

Según testigos, entre dos y tres hombres llegaron hasta la vivienda, inspeccionaron tanto la ventana como la puerta, y realizaron varios disparos, para luego huir con rumbo desconocido.

La regidora precisó que sus abuelos no tienen ningún vínculo con actividades ilícitas y que todo apuntaría a una confusión.

"Esta es la casa de mi abuelo, ha sufrido un atentado. Al parecer, según manifiestan los vecinos, fue una equivocación, porque han estado buscando una persona llamada Isaac y un lugar donde juegan cartas. En el domicilio de mi abuelo, no juegan cartas y tampoco hay ni una persona que se llama Isaac", mencionó a RPP.

De acuerdo con su testimonio, un amigo que la acompañaba se adelantó hasta la vivienda y, en ese momento, fue interceptado por los autores del ataque, quienes le sustrajeron su teléfono celular y su billetera.

Luego, fue agredido y trasladado a un centro médico para recibir atención.

Los efectivos policiales hallaron más de tres casquillos de bala en los exteriores del inmueble, cuya puerta presenta orificios producto de los disparos.

La Policía Nacional ya inició las diligencias correspondientes para esclarecer el caso, que ha generado gran preocupación entre los vecinos, principalmente por tratarse de una autoridad municipal.