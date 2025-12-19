Regidora fue asesinada en La Libertad: esto es todo lo que se sabe sobre el ataque contra Elena Rojas en un evento navideño

Apenas unos días antes, el pasado 12 de diciembre, delincuentes habían dejado un cartucho de dinamita debajo del vehículo de la regidora | Fuente: RPP

La ola de criminalidad que vive nuestro país, esta vez en la región La Libertad, cobró la vida de una autoridad local, en medio de una celebración infantil. Elena Rojas Alcalde, regidora del distrito de Chicama, provincia de Ascope, fue asesinada a balazos la tarde del jueves, 18 de diciembre, por presuntos sicarios que irrumpieron en un evento navideño en el centro poblado de Sausal.

El ataque se registró alrededor de las 5.00 p.m., en una plazuela de la localidad. Según testigos, sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra la funcionaria, de 60 años, mientras ella participaba en la entrega de juguetes y una chocolatada para los niños de la zona.

Producto de la feroz balacera, se reportaron siete personas heridas, entre las cuales figuran al menos seis menores de edad.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Mininter anunció ‘Plan Cerco’

Tras el atentado, el Ministerio del Interior emitió un comunicado urgente, en el que daba cuenta de las acciones tomadas por la Policía Nacional del Perú (PNP). El sector aseguró que se ha desplegado "toda su fuerza operativa y de inteligencia" para identificar y capturar a los responsables.

"Inmediatamente sucedido el hecho se hizo un plan cerco para iniciar las diligencias policiales", se lee en el documento oficial.

El Mininter reafirmó su compromiso de actuar con firmeza hasta poner a los criminales a disposición de la justicia.

Reporte de EsSalud: un niño grave y dos estables

Por su parte, la Red Asistencial La Libertad de EsSalud emitió un reporte detallado sobre la situación de las víctimas que fueron trasladadas al Hospital de Contingencia Chocope:

Primero, la institución lamentó la muerte de la regidora y precisó que la víctima, de 60 años, "ingresó sin signos vitales" al nosocomio. El levantamiento del cadáver se realizó con presencia de las autoridades competentes para su traslado a la morgue de Ascope.

Además, un niño de 11 años recibió atención inicial en Chocope, pero, debido a su condición, tuvo que ser trasladado de emergencia en una ambulancia del SAMU hacia el Hospital Regional de Trujillo para recibir cuidados especializados.

En tanto, otros dos jóvenes, de 13 y 19 años, permanecen internados en observación en el Hospital de Chocope. El reporte médico indica que se encuentran estables y presentan "heridas por proyectil de arma de fuego en extremidades, sin compromiso vital".

Defensoría denuncia cobros indebidos y falta de insumos

Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó sobre graves irregularidades en la atención de los menores víctimas del ataque. La entidad denunció que en el Hospital II Chocope de EsSalud se exigió a una madre el pago de 50 soles "a cuenta" por la atención médica antes de permitir el traslado de su hijo al Hospital Regional Docente de Trujillo, vulnerando así la Ley de Emergencia que prioriza la atención de heridos.

Asimismo, el organismo verificó que, ya en el Hospital Regional, una de las niñas heridas requirió intervención quirúrgica, pero debido a la falta de materiales médicos en la farmacia, su madre tuvo que comprarlos de forma particular pese a contar con el Seguro Integral de Salud (SIS) activo.

Ante estos hechos, la Defensoría exigió una investigación exhaustiva y sanciones administrativas inmediatas.

#LaLibertad

Lamentamos el fallecimiento de la ciudadana Elena Rojas Alcalde, regidora de la Municipalidad Distrital de Chicama, durante un ataque con arma de fuego ocurrido durante una actividad navideña en el centro poblado de Sausal, distrito de Chicama (Ascope).



La Defensoría… pic.twitter.com/zqMFD2C89u — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) December 19, 2025

Antecedentes de amenazas

Este no es el primer atentado contra la autoridad edil. Apenas unos días antes, el pasado 12 de diciembre, delincuentes habían dejado un cartucho de dinamita debajo de su vehículo frente a la Municipalidad de Chicama, artefacto que afortunadamente no llegó a detonar.

Las autoridades locales y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) han condenado enérgicamente el crimen, y exigen celeridad en las investigaciones para que este hecho no quede impune.