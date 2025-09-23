Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Detienen en flagrancia a extorsionadores de transportistas en San Juan de Lurigancho

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Estos malvivientes fueron intervenidos cuando recibían 100 soles por parte de una de sus víctimas. Los sujetos pertenecerían a la organización criminal ‘Los Intocables de Bayóvar N. G.’, según la PNP.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:27
Los detenidos tenían en su poder un listado con números telefónicos, presuntamente de sus víctimas.
Los detenidos tenían en su poder un listado con números telefónicos, presuntamente de sus víctimas. | Fuente: PNP

Nuevo golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional capturaron in fraganti a dos extorsionadores de transportistas en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima.

Los malvivientes fueron intervenidos cuando recibían 100 soles por parte de una de sus víctimas, refirieron fuentes policiales consultadas por RPP.

El transportista, cansado de pagar cupos y de que le incrementaran el monto exigido, interpuso la denuncia contra los delincuentes y la Policía Nacional desplegó un operativo para detenerlos in fraganti.

En su poder, estos sujetos tenían dos celulares y un documento con una lista de números telefónicos, presuntamente de sus víctimas.

Los bandidos se desplazaban en un automóvil, a fin de cubrir gran parte de SJL, exigiendo cupos a transportistas.

Delincuentes procesados

Los dos delincuentes fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Lima Este, a fin de continuar con las investigaciones.

En su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional indicó que los malvivientes serían presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Intocables de Bayóvar N. G.’.

Según cifras del Ministerio del Interior (Mininter), a nivel nacional se presentan unas 75 denuncias diarias por extorsión.

Te recomendamos

Informes RPP

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
PNP Inseguridad ciudadana Policía Nacional SJL San Juan de Lurigancho

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA