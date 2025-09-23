Detienen en flagrancia a extorsionadores de transportistas en San Juan de Lurigancho

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los detenidos tenían en su poder un listado con números telefónicos, presuntamente de sus víctimas. | Fuente: PNP

Nuevo golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional capturaron in fraganti a dos extorsionadores de transportistas en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima.

Los malvivientes fueron intervenidos cuando recibían 100 soles por parte de una de sus víctimas, refirieron fuentes policiales consultadas por RPP.

El transportista, cansado de pagar cupos y de que le incrementaran el monto exigido, interpuso la denuncia contra los delincuentes y la Policía Nacional desplegó un operativo para detenerlos in fraganti.

En su poder, estos sujetos tenían dos celulares y un documento con una lista de números telefónicos, presuntamente de sus víctimas.

Los bandidos se desplazaban en un automóvil, a fin de cubrir gran parte de SJL, exigiendo cupos a transportistas.



🚨 | “ᴄᴇʀᴏ ᴛᴏʟᴇʀᴀɴᴄɪᴀ ᴀ ʟᴀ ᴇxᴛᴏʀꜱɪóɴ: ᴏᴘᴇʀᴀᴛɪᴠᴏ ᴇxɪᴛᴏꜱᴏ ᴅᴇ ʟᴀ ᴘɴᴘ”



Agentes de la Brigada Especial Contra el Crimen de San Juan de Lurigancho de la @DirincriPNP detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Intocables de Bayóvar… pic.twitter.com/PEcoWHaWIr — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 23, 2025

Delincuentes procesados

Los dos delincuentes fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Lima Este, a fin de continuar con las investigaciones.

En su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional indicó que los malvivientes serían presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Intocables de Bayóvar N. G.’.

Según cifras del Ministerio del Interior (Mininter), a nivel nacional se presentan unas 75 denuncias diarias por extorsión.

