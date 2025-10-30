SMP: hombre fue asesinado dentro de un automóvil reportado como robado

Peritos de criminalística investigan el asesinato. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras conducía un automóvil, a la altura de la cuadra 24 de la avenida Antúnez de Mayolo, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, el conductor fue atacado por un sicario que se encontraba dentro del vehículo.

La víctima recibió un mortal disparo en la sien, tras lo cual perdió el control del coche, que terminó estrellándose con un montículo de tierra que estaba en plena vía pública.

Segundos después, de acuerdo con la versión de los testigos, dos sujetos desconocidos descendieron del automóvil y huyeron raudamente con rumbo desconocido.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística.

Fuentes de la investigación identificaron a la víctima mortal como Genrry Anchelia Bernable, de 37 años. Los vecinos aseguraron que el hombre no es conocido del barrio, descartando que viva en la zona.

Un detalle para tener en cuenta es que, según la Policía Nacional, el automóvil en el que se produjo el asesinato está reportado como robado.

Los vecinos hicieron un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades de SMP reforzar el patrullaje, ya que -sostuvieron- la zona es insegura y constantemente se registran hechos de violencia; todo esto pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno.

