SJL: detienen a dos presuntos extorsionadores cuando estaban a punto de detonar explosivo en una veterinaria

Los sujetos, de nacionalidad venezolana, fueron detenidos en inmediaciones de la avenida Santa Rosa de Lima.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en las últimas horas a dos presuntos extorsionadores extranjeros, sospechosos de estar detrás de amenazas contra diversos negocios de la avenida Santa Rosa de Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima.

Estos sujetos fueron capturados cuando estaban a punto de detonar un explosivo en una veterinaria, informó el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos.

“Se desplazaban sujetos portando armas de fuego, no solamente (en) esta moto sino también en un vehículo negreo, realizando en horas de la madrugada disparos a diferentes empresas en toda esta zona, esta zona comercial”, refirió el alto mando.



Sujetos procesados

Los detenidos fueron identificados como Daniel Gómez, de 25 años, y Jesús Alexander Finales, también de 25, ambos de nacionalidad venezolana.

Según fuentes policiales, a estos extranjeros se les incautó dos cartuchos de dinamita, municiones y dos teléfonos.

Cabe mencionar que habría un tercer cómplice de esta banda, que logró escapar al momento de la intervención policial. No obstante, este sujeto está plenamente identificado y su captura sería cuestión de horas, refirieron las fuentes consultadas.

