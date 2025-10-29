Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Golpe al crimen: PNP desarticula a 'Los Babys de los Calacos', organización criminal dedicada al sicariato en el Callao

Los agentes PNP capturaron a un sujeto durante la intervención.
Los agentes PNP capturaron a un sujeto durante la intervención. | Fuente: PNP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En el operativo se detuvo a un presunto integrante de la banda delictiva, quien -además- estaría vinculado con el asesinato de tres personas. Durante la operación también se incautó un arma de fuego con municiones.

Efectivos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) desarticularon a la banda criminal ‘Los Babys de los Calacos’, organización delictiva implicada en delitos de sicariato en el Callao.

Durante la intervención, los agentes PNP capturaron a un sujeto, quien estaría implicado en el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Y es que, en el operativo, se incautó un arma de fuego y dos municiones.  

El individuo también estaría implicado en el asesinato de tres personas, según informó la PNP.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Violencia en el Callao

Los crímenes no cesan en el Callao. El pasado 28 de octubre, un conductor de la empresa Liventur fue asesinado a balazos cuando transitaba por la avenida Néstor Gambeta.

Según los vecinos, los atacantes se movilizaban a bordo de una motocicleta. A causa del brutal atentado, el conductor recibió múltiples impactos de bala mientras iba a bordo de su vehículo.

La víctima, identificada como José Johnny Esqueche Ningles (47), era conocido entre sus colegas como "brujito".

Tras el asesinato, varios conductores y cobradores bloquearon la avenida Néstor Gambeta en dirección de Ventanilla hacia el Callao.

Asimismo, varios choferes dijeron a RPP que son víctimas de extorsión de al menos dos bandas criminales. De acuerdo con sus testimonios, los extorsionadores les solicitan 5 soles por chofer al día así no salgan a trabajar.

Además, indicaron que una de las bandas delictivas opera en la avenida Argentina y otra en la ruta hacia el Callao. El chofer asesinado también era víctima del cobro de cupos de estas organizaciones criminales, según el testimonio de sus colegas. 

Te recomendamos

Informes RPP

Inseguridad, informalidad y poca capacidad de gasto: los grandes desafíos en las regiones del norte del Perú

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el cual, solo La Libertad, Lambayeque y Áncash figuran entre las diez primeras posiciones. Repasamos los factores que los posicionan de esa manera y aquellos que afectan su buen desempeño. Andrés Carhuapoma y Óscar Sánchez con el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
PNP Los Babys de los Calacos Inseguridad ciudadana Callao

RPP TV

En Vivo

Más sobre Callao

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA