Golpe al crimen: PNP desarticula a 'Los Babys de los Calacos', organización criminal dedicada al sicariato en el Callao

Efectivos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) desarticularon a la banda criminal ‘Los Babys de los Calacos’, organización delictiva implicada en delitos de sicariato en el Callao.

Durante la intervención, los agentes PNP capturaron a un sujeto, quien estaría implicado en el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Y es que, en el operativo, se incautó un arma de fuego y dos municiones.

El individuo también estaría implicado en el asesinato de tres personas, según informó la PNP.

#Callao 🚨 | ¡Golpe a la criminalidad! 👊

Efectivos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal desarticularon la organización criminal Los Babys de los Calacos, implicada en delitos de sicariato. Durante el operativo se incautó un revólver. #PolicíasEnAcción pic.twitter.com/1G6rbSy5nz — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 29, 2025

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Violencia en el Callao

Los crímenes no cesan en el Callao. El pasado 28 de octubre, un conductor de la empresa Liventur fue asesinado a balazos cuando transitaba por la avenida Néstor Gambeta.

Según los vecinos, los atacantes se movilizaban a bordo de una motocicleta. A causa del brutal atentado, el conductor recibió múltiples impactos de bala mientras iba a bordo de su vehículo.

La víctima, identificada como José Johnny Esqueche Ningles (47), era conocido entre sus colegas como "brujito".

Tras el asesinato, varios conductores y cobradores bloquearon la avenida Néstor Gambeta en dirección de Ventanilla hacia el Callao.

Asimismo, varios choferes dijeron a RPP que son víctimas de extorsión de al menos dos bandas criminales. De acuerdo con sus testimonios, los extorsionadores les solicitan 5 soles por chofer al día así no salgan a trabajar.

Además, indicaron que una de las bandas delictivas opera en la avenida Argentina y otra en la ruta hacia el Callao. El chofer asesinado también era víctima del cobro de cupos de estas organizaciones criminales, según el testimonio de sus colegas.