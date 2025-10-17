Obrero de construcción fue asesinado a balazos afuera de su casa en Villa El Salvador

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los familiares del hombre aseguraron que no tenía amenazas. | Fuente: RPP

Un obrero de construcción fue asesinado a balazos este viernes, cuando salía de su casa, en el distrito de Villa El Salvador (VES), al sur de Lima.

El hombre, identificado como Leoncio García Nunta, fue trasladado de emergencia al Hospital Villa El Salvador, pero murió debido a la gravedad de sus heridas.

En diálogo con RPP, sus familiares contaron que el trabajador fue interceptado por sujetos desconocidos, que le dispararon hasta cuatro veces. Uno de los balazos impactó en la cabeza al hombre.

Los deudos aseguraron que el obrero no había recibido amenazas previas, por lo que no se explican cuál es el móvil del crimen.



Chofer de combi asesinado

Este homicidio se suma al asesinato de un chofer de combi, perpetrado anoche en el distrito de Lurín. En este ataque armado, resultaron heridos tres pasajeros, entre ellos dos mujeres.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Villa El Salvador, donde permanecen con distinto pronóstico.

Nuestra reportera conversó con los familiares una de las mujeres heridas, quienes confirmaron que este se encuentra en estado crítico, debido a que recibió un impacto de bala en la cabeza.

“A mi mamá prácticamente la han desahuciado, (me han dicho) que puede ser que en una hora fallezca o en dos, tres días”, manifestó entre sollozos la hija de la mujer.

