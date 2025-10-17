Últimas Noticias
Una mujer venezolana fue asesinada a balazos en SJM: homicida dejó una rosa sobre el cadáver antes de huir

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los peritos encontraron en la escena del crimen más de 15 casquillos de bala, lo que habla a las claras de la ferocidad del ataque.

Policiales
00:00 · 01:34
El crimen ocurrió en la urbanización Buenos Aires.
El crimen ocurrió en la urbanización Buenos Aires. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Las calles de Lima, nuevamente teñidas de sangre. Esta vez, una mujer fue asesinada cruelmente en la urbanización Buenos Aires, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), al sur de la capital.

Según testigos consultados por RPP, la víctima llegó a bordo de una motocicleta junto con otra persona. En el lugar, ambos se encontraron con dos hombres, que estaban en un mototaxi.

Segundos después, comenzó una fuerte discusión, tras lo cual uno de los hombres sacó su arma y acribilló a sangre fría a la mujer, que murió en el acto.

Lo más llamativo es que, antes de huir, el homicida dejó una rosa roja sobre el cadáver, un hecho que ya se encuentra en investigación por parte de la Policía Nacional.

Más de 15 casquillos de bala

Los peritos encontraron en la escena del crimen más de 15 casquillos de bala, lo que habla a las claras de la ferocidad del homicidio.

Fuentes policiales identificaron a la víctima mortal como Valeria Andreina Suárez (25), de nacionalidad venezolana.

Los vecinos de la urbanización Buenos Aires aseguraron que la extranjera no es conocida del barrio e indicaron no haberla visto antes por la zona.

Por la crueldad del crimen, la Policía Nacional maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas, aunque no se descartan otros móviles. Esto deberá ser dilucidado con las investigaciones, ya en marcha.

Familiares de la mujer llegaron al lugar, pero evitaron dar declaraciones a la prensa. No obstante, off the record hicieron un llamado para que el crimen no quede impune y se encuentre a los responsables.

