Tras intensa persecución entre Miraflores y San Isidro, capturan a cuatro delincuentes que asaltaron a jóvenes en un parque

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los malvivientes habían asaltado a un grupo de jóvenes en el parque Domodossola, cuando apareció un patrullero edil de Miraflores, desplegándose así una persecución.

Lima
00:00 · 02:32
Los delincuentes fueron interceptados en plena Vía Expresa, a la altura de la Estación Canaval y Moreyra del Metropolitano.
Los delincuentes fueron interceptados en plena Vía Expresa, a la altura de la Estación Canaval y Moreyra del Metropolitano.

Tras una intensa persecución entre los distritos de Miraflores y San Isidro, agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro delincuentes que minutos antes habían asaltado a un grupo de jóvenes.

Todo comenzó en el parque Domodossola, en el Malecón de la Reserva. Cuatro jóvenes se encontraban departiendo en una de las bancas, cuando fueron interceptados por cuatro delincuentes armados.

Los malvivientes encañonaron a los jóvenes y les despojaron de sus pertenencias, según relató una de las víctimas. No contentos con eso, abordaron a otro grupo de jóvenes que estaban conversando en otra banca.

“Nos quitaron nuestros celulares, nos amenazaron de muerte y nos pidieron nuestras cuentas bancarias. Habíamos salido del trabajo y, como amigos, nos sentamos en el parque a conversar. Pasaron literalmente diez minutos y nos asaltaron”, refirió uno de los jóvenes asaltados.

“Nos apuntaron con armas y no pudimos hacer nada. Nos terminaron de robar, fueron a otro grupo y les estaban robando; y justo pasaron las autoridades en ese momento, felizmente”, agregó.

Los intervenidos tenían en su poder diez celulares, presuntamente de sus víctimas.
Los intervenidos tenían en su poder diez celulares, presuntamente de sus víctimas.

Persecución hasta San Isidro

Tal como relató la víctima, justo cuando los delincuentes estaban asaltando a otro grupo de personas, apareció un patrullero del Serenazgo de Miraflores, desatándose una persecución, a la que se sumaron agentes de la Policía Nacional.

Los antisociales huyeron por varias calles del distrito hasta pasar la frontera hasta San Isidro. La persecución terminó en la Vía Expresa, a la altura de la Estación Canaval y Moreyra del Metropolitano; cuando los delincuentes, al verse rodeados, bajaron de su vehículo y comenzaron a correr; pero fueron detenidos y llevados a la comisaría.

En su poder, los malvivientes tenían un arma de fuego y diez celulares, presuntamente pertenecientes a sus víctimas.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los intervenidos como Jhonel Suárez Dos Santos, José María Pérez Pichardo, William Moisés Alvarado Noriega y Jeniffer Arlin Flores Amaya.

