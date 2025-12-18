Tras intensa persecución entre Miraflores y San Isidro, capturan a cuatro delincuentes que asaltaron a jóvenes en un parque

Los delincuentes fueron interceptados en plena Vía Expresa, a la altura de la Estación Canaval y Moreyra del Metropolitano. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Tras una intensa persecución entre los distritos de Miraflores y San Isidro, agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro delincuentes que minutos antes habían asaltado a un grupo de jóvenes.

Todo comenzó en el parque Domodossola, en el Malecón de la Reserva. Cuatro jóvenes se encontraban departiendo en una de las bancas, cuando fueron interceptados por cuatro delincuentes armados.

Los malvivientes encañonaron a los jóvenes y les despojaron de sus pertenencias, según relató una de las víctimas. No contentos con eso, abordaron a otro grupo de jóvenes que estaban conversando en otra banca.

“Nos quitaron nuestros celulares, nos amenazaron de muerte y nos pidieron nuestras cuentas bancarias. Habíamos salido del trabajo y, como amigos, nos sentamos en el parque a conversar. Pasaron literalmente diez minutos y nos asaltaron”, refirió uno de los jóvenes asaltados.

“Nos apuntaron con armas y no pudimos hacer nada. Nos terminaron de robar, fueron a otro grupo y les estaban robando; y justo pasaron las autoridades en ese momento, felizmente”, agregó.

