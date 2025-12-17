Desbaratan a ‘Los Malditos de la Timba’, banda criminal que extorsionaba a orquestas de salsa y cumbia

Los presuntos integrantes de ‘Los Malditos de la Timba’ fueron detenidos en un operativo realizado en SJL. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional desarticularon la banda criminal ‘Los Malditos de la Timba’, sindicada de extorsionar a diversas orquestas de salsa y cumbia de la capital; en un operativo realizado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que los delincuentes se hacían pasar por integrantes de la banda de alias ‘El Jorobado’, logrando así mantener extorsionadas hasta a siete orquestas.

Estos malvivientes exigían a las agrupaciones musicales no solo cupos mensuales, sino que también les solicitaban tocar en locales de Lima de forma gratuita, para que la banda pueda lucrar con las presentaciones.

La Policía Nacional identificó a los intervenidos como Rina Ramírez Soria (41), alias ‘Loca Rina’, y Jean Pierre Ortega Valverde (25), alias ‘Jean’. También se retuvo a una adolescente de 17 años.

En su poder, los sospechosos tenían dos réplicas de fusiles de largo alcance, celulares, una tarjeta bancaria y dinero en efectivo.



Óscar Arriola (centro) aseguró que ha habido una reducción de ataques contra transportistas. | Fuente: RPP

Menos ataques contra transportistas, según la PNP

La desarticulación de ‘Los Malditos de la Timba’ fue confirmada esta mañana por el propio comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

En rueda de prensa, el alto mando aseguró que la Policía Nacional ha logrado constatar una disminución de los ataques contra transportistas.

“Si nosotros investigamos el número de ataques y hacemos periodo de tiempo, que es un trabajo que lo podemos realizar todas las personas; podemos verificar que había una disminución de los ataques”, refirió.

Sin embargo, dijo desconocer el porcentaje de esta supuesta disminución. “Habría que hacer los números del porcentaje”, acotó.

