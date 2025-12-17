San Martín de Porres: delincuentes disparan contra cúster de transporte público en la avenida Dominicos

"No le sé decir (si hay mensajes extorsivos) porque yo no tengo problemas con nadie", dijo el chofer | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Un nuevo ataque contra una unidad de transporte público ocurrió en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP): sujetos desconocidos dispararon cinco veces contra el parabrisas y las ventanas de una cúster de la empresa de transportes HRE Express.

Afortunadamente, no hubo heridos en el ataque registrado en el cruce de las avenidas Canta Callao y Dominicos; pese a que había pasajeros a bordo de la unidad.

“Yo me he aventado para atrás. No, (nadie resultó herido) gracias a Dios, porque los pasajeros se levantaron. Yo lo único que hice es cubrirme, aventarme encima de ellos. Obviamente que se han golpeado, imagina a los pasajeros, todos volaron. La verdad, no le sé decir (si hay mensajes extorsivos) porque yo no tengo problemas con nadie. Yo trabajo tranquilo todos los días para llevar el pan de cada día para mi familia”, indicó el conductor.

PNP llegó al lugar de los hechos

Cabe mencionar que la citada empresa brinda el servicio de transporte urbano de manera informal y no es la primera vez que sufre un ataque por parte de extorsionadores.

Al lugar, llegó personal de la Depincri de Lima Norte, así como de la Comisaría PNP de La Ensenada, para recoger los casquillos y conversar con el conductor.

Cabe recordar que, entre octubre de 2024 y 2025, se registraron al menos 118 víctimas en atentados contra unidades de transporte público, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.