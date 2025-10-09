Triple homicidio en SMP: dos de los asesinados son adolescentes con antecedentes, según la PNP

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Felipe Monroy confirmó que entre las víctimas hay dos adolescentes. | Fuente: RPP

Gran conmoción ha causado el cruel asesinato de tres personas, perpetrado ayer, miércoles, en la zona agrícola conocida como Muralla de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Esta madrugada, en diálogo exclusivo con RPP, el general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, dio alcances de las investigaciones realizadas hasta el momento en torno al triple homicidio.

El alto mando aseguró que dos de las víctimas son adolescentes de 15 años, que cuentan con antecedentes; mientras que el tercer fallecido es un joven de 18 años. Según detalló, estas tres personas pertenecerían a una peligrosa banda criminal del Callao.

“Hemos desarrollado ya las líneas de investigación y hemos podido determinar que los cuerpos pertenecerían a dos jóvenes gemelos, de 15 años; y otro, de 18 años”, refirió el general Felipe Monroy

“Hemos determinado que serían tres personas que integrarían una banda delictiva en el Callao. Tienen antecedentes y tienen carpetas fiscales abiertas, en alguno de los casos por extorsión y sicariato”, añadió.



Los cadáveres permanecen en la Morgue Central de Lima. | Fuente: RPP / Diana Falcón

Ajuste de cuentas

Debido a la crueldad del asesinato, la principal hipótesis que se maneja es que se trata de un ajuste de cuentas. De hecho, el jefe policial indicó que las víctimas habrían sido llevabas a la citada zona agrícola -descampada y con poca iluminación-, donde fueron ejecutadas.

“Estaríamos hasta el momento em la línea de investigación de un ajuste de cuentas, toda vez que son del Callao y los han traído a Lima. (...) Nos reservamos la identidad de los menores de edad, pese a que tienen investigaciones en Fiscalía abiertas, pero estamos trabajando en ello”, añadió.

El general Felipe Monroy aseguró que, en la escena del crimen, los peritos encontraron aproximadamente 15 casquillos de bala y, según su versión, los vecinos no escucharon los disparos, por lo que se presume -dijo- que los sicarios utilizaron armas con silenciador.

Cabe mencionar que, tras varias horas de pesquisas en el lugar el ataque armado, los tres cadáveres fueron trasladados a la Morgue Central de Lima, donde permanecen mientras continúan las investigaciones.

