Triple homicidio en SMP: todo lo que se sabe del cruel asesinato de tres personas en zona agrícola

Las investigaciones están en marcha, para identificar a las víctimas mortales. | Fuente: RPP

Gran conmoción ha causado el cruel asesinato de tres personas en la zona agrícola conocida como Muralla de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Los vecinos aseguraron a RPP haber escuchado varios disparos, que en un primer momento confundieron con fuegos artificiales, teniendo en cuenta de que este miércoles es feriado nacional. Sin embargo, al amanecer, encontraron la macabra escena: tres varones acribillados yacían sobre la trocha carrozable, en medio de un charco de sangre.

Inmediatamente, los residentes llamaron a la Policía Nacional, que llegó al lugar para comenzar con las diligencias de ley.

“Fue como las dos y media, tres, por ahí (de la madrugada). Fueron como algo de diez disparos que se escuchó”, refirió una vecina, quien advirtió que no es la primera vez que se registran homicidio en la zona. Las bandas criminales, aseguró, aprovechan la oscuridad de la zona para perpetrar sus crímenes.

Triple crimen en investigación

Personal de la Comisaría PNP de Pro estableció un perímetro, para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística.

En la escena del crimen, los investigadores hallaron más de 20 casquillos de bala. Además, indicaron que los asesinos se ensañaron con una de las víctimas que presenta por lo menos diez impactos de bala en el cuerpo.

De momento, hay poca información en torno a este triple homicidio, toda vez que esta zona agrícola es bastante alejada, poco iluminada y sin cámaras de seguridad.

Al respecto, los vecinos de la Muralla de Chuquitanta se mostraron consternados por este execrable crimen, por lo que exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades de SMP reforzar el patrullaje.

“No hay Policía, no hay seguridad acá. No hay patrullero, no hay Serenazgo, es la verdad, señorita. Acá estamos olvidados, señorita. Además, no tenemos ni luz, todo eso. Es la verdad eso. Nosotros acá nos cuidamos entre vecinos”, manifestó una residente a RPP.

Al cierre de este informe, seis horas después de iniciadas las pesquisas; se desconocen las identidades de las víctimas. Solo se sabe que son tres varones, uno de ellos con varios tatuajes en el cuerpo.

De hecho, nuestra reportera indicó que hubo retrasos en las diligencias, debido a que un equipo de la Policía Nacional se habría olvidado el aparato que lee huellas digitales, algo indispensable para poder identificar a las víctimas.

Hipótesis del crimen

La principal hipótesis que se maneja es que las víctimas fueron llevadas al lugar y, luego, ejecutadas a sangre fría.

De hecho, medios locales recogieron versiones de vecinos que aseguraron haber escuchado una camioneta huir del lugar, minutos después de escuchar los disparos. En este vehículo, habrían escapado los asesinos.

La ferocidad del crimen apunta a un ajuste de cuentas dentro del mundo del hampa. Sin embargo, esto deberá ser establecido por las investigaciones.

