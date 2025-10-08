Fiscalía abre investigación tras el asesinato de tres personas en San Martín de Porres

Los fallecidos eran tres varones que aún no han sido identificados. El hallazgo de los cuerpos se dio esta madrugada.

El Ministerio Público inició este miércoles una investigación tras el homicidio de tres personas y cuyos cuerpos fueron hallados esta madrugada en la zona conocida como Muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres.

Las diligencias estarán a cargo del Segundo Despacho de la Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, para recabar el testimonio de testigos así como el proceso para identificar a las víctimas.

La fiscal adjunta Guisela Cusi Hernández participó del levantamiento de los cadáveres para ser trasladados a la Morgue de Lima a fin de que pasen por necropsia de ley.

Los vecinos aseguraron a RPP haber escuchado varios disparos, que en un primer momento confundieron con fuegos artificiales, teniendo en cuenta de que hoy es feriado nacional. Los tres asesinados son varones y tenían impactos de bala en sus cuerpos, según indicó la Policía Nacional.

“Fue como las dos y media, tres, por ahí (de la madrugada). Fueron como algo de diez disparos que se escuchó”, refirió una vecina, quien advirtió que no es la primera vez que se registran homicidio en la zona.