Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Detienen a dos ciudadanos venezolanos implicados en el asesinato de otro extranjero en Villa El Salvador

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La PNP detalló que uno de los sospechosos fue detenido cuando intentó escapar en un automóvil color rojo, mientras que el otro extranjero se encuentra en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, tras resultar herido en la balacera.

Lima
00:00 · 02:22
Uno de los extranjeros está detenido, mientras que su compatriota está hospitalizado.
Uno de los extranjeros está detenido, mientras que su compatriota está hospitalizado. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos ciudadanos venezolanos, presuntamente implicados en el asesinato de uno de sus compatriotas, durante una balacera desatada en el distrito de Villa El Salvador (VES), al sur de Lima.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los detenidos como Robinson Guillén Vargas (34) y Víctor Manuel Reyes Balbuena (28), sospechosos del homicidio de Eduardo Javier Espinoza Castillo (20), también de nacionalidad venezolana.

El coronel PNP Holger Obando Cristóbal, jefe de la Brigada Contra el Crimen de Lima Sur, detalló que uno de los sospechosos fue detenido cuando intentó escapar en un automóvil color rojo, mientras que el otro extranjero se encuentra en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, tras resultar herido en la balacera.

Según el alto mando, ambos habrían reconocido su participación en el suceso. 

“La Policía, el día de hoy (ayer), aproximadamente, a las 22:00 horas, ha detenido a dos personas de nacionalidad venezolana: uno se encuentra en emergencias del hospital de este distrito del sur, y otro se encuentra detenido, por encontrarse implicado en el homicidio calificado de una persona que se produjo en esta parte de Villa El Salvador”, declaró.

El hecho de sangre ocurrió en inmediaciones de un parque de VES.
El hecho de sangre ocurrió en inmediaciones de un parque de VES. | Fuente: Difusión

Suceso en investigación 

El coronel PNP indicó que el venezolano Eduardo Javier Espinoza Castillo habría llegado a la casa de Robinson Guillén Vargas, donde se produjo la balacera, en circunstancias que son motivo de investigación. 

Según el jefe policial, Espinoza Castillo sería un delincuente dedicado a actos extorsivos y las primeras pesquisas apuntan a que el homicidio está vinculado a un conflicto entre bandas criminales.

Cabe mencionar que, dentro del automóvil color rojo que uno de los sospechosos usó para intentar escapar, las fuerzas del orden encontraron un arma de fuego, que habría pertenecido a Espinoza Castillo.

Por ello, no se descarta que este ciudadano venezolano fuera ultimado con su propia arma, aunque esto deberá ser esclarecido con las investigaciones, ya en marcha.

Te recomendamos

Informes RPP

Viviendas de interés social en Lima

Las “Viviendas de Interés Social” están bajo la lupa, luego de que la Contraloría identificara irregularidades en algunos de estos proyectos como la construcción de edificios más altos de lo permitido o la falta de documentos técnicos. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Villa El Salvador VES Policía Nacional Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA