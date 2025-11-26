Detienen a dos ciudadanos venezolanos implicados en el asesinato de otro extranjero en Villa El Salvador

Uno de los extranjeros está detenido, mientras que su compatriota está hospitalizado. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos ciudadanos venezolanos, presuntamente implicados en el asesinato de uno de sus compatriotas, durante una balacera desatada en el distrito de Villa El Salvador (VES), al sur de Lima.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los detenidos como Robinson Guillén Vargas (34) y Víctor Manuel Reyes Balbuena (28), sospechosos del homicidio de Eduardo Javier Espinoza Castillo (20), también de nacionalidad venezolana.

El coronel PNP Holger Obando Cristóbal, jefe de la Brigada Contra el Crimen de Lima Sur, detalló que uno de los sospechosos fue detenido cuando intentó escapar en un automóvil color rojo, mientras que el otro extranjero se encuentra en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, tras resultar herido en la balacera.

Según el alto mando, ambos habrían reconocido su participación en el suceso.

“La Policía, el día de hoy (ayer), aproximadamente, a las 22:00 horas, ha detenido a dos personas de nacionalidad venezolana: uno se encuentra en emergencias del hospital de este distrito del sur, y otro se encuentra detenido, por encontrarse implicado en el homicidio calificado de una persona que se produjo en esta parte de Villa El Salvador”, declaró.

