Detienen a dos ciudadanos venezolanos implicados en el asesinato de otro extranjero en Villa El Salvador

Uno de los extranjeros está detenido, mientras que su compatriota está hospitalizado. |
Fuente: PNP
Agentes de la
Policía Nacional capturaron a dos ciudadanos venezolanos, presuntamente implicados en el asesinato de uno de sus compatriotas, durante una balacera desatada en el distrito de Villa El Salvador ( VES), al sur de Lima.
Fuentes policiales consultadas por
RPP identificaron a los detenidos como Robinson Guillén Vargas (34) y Víctor Manuel Reyes Balbuena (28), sospechosos del homicidio de Eduardo Javier Espinoza Castillo (20), también de nacionalidad venezolana.
El coronel PNP
Holger Obando Cristóbal, jefe de la Brigada Contra el Crimen de Lima Sur, detalló que uno de los sospechosos fue detenido cuando intentó escapar en un automóvil color rojo, mientras que el otro extranjero se encuentra en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, tras resultar herido en la balacera.
Según el alto mando, ambos habrían reconocido su participación en el suceso.
“La Policía, el día de hoy (ayer), aproximadamente, a las 22:00 horas, ha detenido a
dos personas de nacionalidad venezolana: uno se encuentra en emergencias del hospital de este distrito del sur, y otro se encuentra detenido, por encontrarse implicado en el homicidio calificado de una persona que se produjo en esta parte de Villa El Salvador”, declaró.
El hecho de sangre ocurrió en inmediaciones de un parque de VES. |
Fuente: Difusión
Suceso en investigación
El coronel PNP indicó que el venezolano Eduardo Javier Espinoza Castillo habría llegado a la casa de Robinson Guillén Vargas, donde se produjo la
balacera, en circunstancias que son motivo de investigación.
Según el jefe policial, Espinoza Castillo sería un delincuente dedicado a actos extorsivos y las primeras pesquisas apuntan a que el homicidio
está vinculado a un conflicto entre bandas criminales.
Cabe mencionar que, dentro del automóvil color rojo que uno de los sospechosos usó para intentar escapar, las fuerzas del orden encontraron
un arma de fuego, que habría pertenecido a Espinoza Castillo.
Por ello, no se descarta que este ciudadano venezolano
fuera ultimado con su propia arma, aunque esto deberá ser esclarecido con las investigaciones, ya en marcha.