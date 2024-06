MTC eliminó el examen para renovar la licencia de mototaxis: ¿es positivo o negativo para la seguridad vial?

Actualidad En el Perú existen aproximadamente 1 millón 100 mil mototaxis, según estimaciones de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

En el Perú existen aproximadamente 1 millón 100 mil mototaxis, según estimaciones de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). La semana pasada un grupo de conductores protestó frente al Ministerio de Transportes exigiendo que se elimine el examen de conocimiento como uno de los requisitos para renovar su licencia de conducir (Clase B).

El 8 de junio, el Ministerio accedió y promulgó el Decreto Supremo 011-2024-MTC "con el objetivo de reducir costos, tiempo y trámites y alineándolos con los principios de proporcionalidad e igualdad ya aplicados a las licencias de la Clase A (autos, microbuses, camionetas, entre otros)". Esto último debido a que los vehículos con licencia tipo A no requieren de un examen de conocimiento para revalidar su brevete.

Las municipalidades provinciales y distritales serán quienes deban implementar esta medida pues, por ley, son las encargadas de otorgar las licencias de conducir y las autorizaciones para circular a los mototaxis.

Urge una mejor fiscalización en la entrega de licencias

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, advirtió que el mecanismo de entrega de licencias no está siendo fiscalizado de la mejor manera. "En los últimos diez años, las facultades que tienen las municipalidades provinciales para el otorgamiento de licencias de categoría B han sido totalmente corruptas. La gran cantidad de mototaxistas tienen licencias de municipalidades que nisiquiera han visitado como Nauta o Huarochirí. Hay una distorsión total", comenta.

En esa línea, agrega que tampoco se tiene información sobre si las licencias cuestionables que había identificado el Ministerio de Transportes fueron declaradas nulas. "En el caso de los mototaxis, el conocimiento de la prudencia del conductor es indispensable para mantener una baja cantidad de accidentes. Si no se tiene ese criterio, que se debe evaluar en un examen de conocimiento por lo menos, se tiene que revalidar", sostiene el experto.

Por su lado, el gerente general de la Fundación Transitemos, Alfonso Florez, opina que “pareciera que el gobierno no quiere explosiones sociales de ningún tipo”, ya que la decisión no cumple con ningún criterio de seguridad vial. “En el Ministerio confunden simplificación administrativa o burocracia con bajar la valla. Una cosa es simplificar los trámites y otra es reducir los requisitos (…) lo cual me parece un error garrafal”, señala.

Ojeda agrega que la prioridad debe ser la vida y la salud de las personas y no un trámite administrativo. "[Los conductores] están trasladando a pasajeros que creen que el Estado, a través de su norma, está garantizando que el viaje que van a realizar es en óptimas condiciones y no es así", refiere.

Informalidad y rutas no autorizadas

Durante el año pasado se reportaron 8,900 accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados este tipo de vehículos. En el 2022 la cifra fue aún mayor y superó los 9,000 casos, de acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC.

El presidente de la Asociación de Víctimas de Tránsito (Aviactrán), Carlos Villegas, asegura que tiene conocimiento de que algunas municipalidades provinciales y distritales exigen a los mototaxistas que lleven capacitaciones anuales de forma obligatoria. El problema radica en los mototaxis informales, comenta.

"En el distrito de San Juan de Lurigancho existen 30 mil mototaxistas formales y 30 mil informales. Estos últimos no reciben capacitaciones, no tienen permiso o tarjeta de circulación y hacen lo que quieren. Ese es un problema que no están atacando ni las municipalidades ni el Ministerio de Transportes", señala.

En esa línea, opina que sí es adecuado que se haya eliminado el examen de conocimiento por parte del MTC, pues se convertía en un "trámite burocrático".

Por otro lado, el gerente general de Transitemos, Alfonso Florez, señala que en la reforma del transporte se considera a los mototaxis como vehículos integradores que circulan en rutas en zonas no atendidas (Reznas). "Supuestamente el mototaxi cumple una función de acercar a las personas a un medio de transporte de mayor capacidad [buses o corredores, por ejemplo]", explica.

El problema, indica el experto, es que circulan por cualquier zona y no hay un reglamento o supervisión de esto. "En el norte, en la zona de Máncora, transitan por la Panamericana o la autopista compartiendo vías con vehículos de mayor capacidad como camiones o autos. En Chorrillos van por la Avenida Huaylas (...) A este paso pasrán por la vía expresa o el zanjón", advierte.

Es necesario que tanto el Ministerio como las municipalidades provinciales y distritales mejoren la fiscalización de estos vehículos para poder seguir hablando de tener ciudades con calles más ordenadas y seguras.