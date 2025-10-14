Un padre de familia fue asesinado a balazos en plena vía pública en Villa María del Triunfo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El crimen ha conmocionado a los vecinos del asentamiento humano 1 de Octubre. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Un padre de familia fue asesinado a balazos en plena vía pública, en el asentamiento humano 1 de Octubre, en el límite de los distritos Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, al sur de Lima.

Según testimonios recabados por RPP, la víctima salió de casa para reunirse con unos amigos, cuando fue interceptada por sujetos armados, que le dispararon a sangre fría.

Los asesinos huyeron raudamente llevándose la motocicleta del hombre.

“No hay alumbrando ni cámaras. Son varias veces habrá sido (los disparos). Detalles no tengo conocimiento”, manifestó escuetamente un familiar del padre de familia asesinado.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

La víctima mortal fue identificada como Julio César Ortiz López, de 23 años. El joven se desempeñaba como repartidor de delivery.

Si bien los asesinos se llevaron la motocicleta del hombre, los familiares no descartan que otro sea el móvil del asesinato.

Los vecinos del asentamiento humano 1 de Octubre hicieron un llamado a las autoridades para que refuercen el patrullaje y mejoren la iluminación, ya que -aseguran- no es la primera vez que ocurre un homicidio en la jurisdicción.

