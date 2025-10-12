Cercado de Lima: hombre fue atacado a balazos por presunto ajuste de cuentas

Según información de testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta venían siguiendo a la víctima y, aprovechando el tránsito en esta vía, le dispararon en el pecho y la pierna.

Un hombre fue herido de bala en plena avenida Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima, por dos hombres que se encontraban a bordo de una motocicleta.

Según testigos, los sujetos iban a bordo de una motocicleta siguiendo a la víctima y, aprovechando el tránsito en esta vía, le dispararon, hiriéndolo en el pecho y la pierna.

La víctima fue identificada como Jonathan Castañeda Cornejo, quien según información policial, registra antecedentes por homicidio y hurto agravado.

De acuerdo con la PNP, luego de recibir los impactos de bala, un taxista que circulaba por la zona auxilió al hombre. Sin embargo, al notar la presencia policial, este sacó un arma de fuego y amenazó al conductor.

Móvil sería un ajuste de cuentas, según PNP

Ante ello, agentes PNP en la zona lo intervinieron; pero debido a la gravedad de sus heridas fue llevado a una clínica cercana, donde su estado de salud es reservado.

Asimismo, se verificó que la motocicleta donde se trasladaba el herido presentaba requisitoria por hurto agravado. La PNP no descarta que el móvil del ataque sea un ajuste de cuentas.

Los intervenidos y los vehículos serán sometidos a las investigaciones correspondientes, las cuales estarán a cargo de la comisaría de Alfonso Ugarte.