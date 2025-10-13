SJL: capturan a cuatro delincuentes que tenían en su poder explosivos y municiones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Como resultado del operativo se ha incautado dos explosivos con fulminante, dos caserinas, y catorce municiones | Fuente: PNP

En un operativo ejecutado por los agentes de la Brigada Especial contra el Crimen capturaron a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Rufianes', todos ellos menores de edad, reincidentes y vinculados a delitos de extorsión y sicariato. Esto, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Estos adolescentes fueron identificados por sus alias como 'Kelvin', 'Chaufa', 'Leo', y 'Sebas'. Tres de ellos ya contaban con antecedentes criminales previos por robo agravado.

Como resultado del operativo se ha incautado dos explosivos con fulminante, dos caserinas, y catorce municiones, al igual que panfletos extorsivos, cuatro celulares y un vehículo que utilizaban para cometer los ilícitos.

En las diligencias se obtuvo la información de que estas personas actuaban como grupo armado y estaban al servicio de Rony, de 27 años, alias 'Chato Luis'.

La información y las diligencias todavía han quedado en manos de la de Dirincri para poder recolectar mayor información referente al caso.

SJL: extorsionador se infiltró en empresa de transportes para obtener información

Un extorsionador se infiltró en una empresa de transportes, para poder obtener información de los conductores y así poder ejecutar delitos con precisión.

El peligroso delincuente fue intervenido en la cuadra 25 de la avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima, informó el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos.

“(Lograba) insertarse y colocar de manera de ingreso a un miembro como conductor de esta empresa ‘Los Rojitos’. Esta empresa tiene más de 80 vehículos que tiene en circulación y a cada uno de ellos les piden 25 soles semanales”, indicó el alto mando.

“Estos (25 soles) son entregados de manera obligatoria, porque, si no los entregan. son sometidos a actividades lesivas”, añadió.

