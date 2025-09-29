Capturan a presunto cabecilla de 'Los Zánganos de SJL' cuando pretendía atacar a un conductor de transporte público

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional logró capturar al presunto cabecilla de la banda criminal conocida como ‘Los Zánganos de San Juan de Lurigancho’ cuando pretendía atacar a un conductor de transporte público.

El operativo se llevó a cabo en la cuadra 25 de la avenida Canto Grande, donde efectivos del grupo Halcones intervinieron a este sujeto en el momento en que se desplazaba como pasajero de un vehículo de transporte público.

El detenido, identificado con el alias de 'puerco', llevaba consigo un arma de fuego con cuatro municiones y según información de la policía, tenía la intención de atacar a un conductor.

Durante el registro también se incautaron dos teléfonos celulares con mensajes vinculados a casos de extorsión, así como envoltorios de tipo ‘quete’ con una sustancia que aparentemente sería pasta básica de cocaína.

El sujeto ya fue trasladado a la sede de la Dipincri 1 de San Juan de Lurigancho, donde se viene realizando las diligencias correspondientes bajo conocimiento del Ministerio Público.

“Queremos trabajar sin miedo”. Bajo esa consigna, un nutrido grupo de transportistas volvió a bloquear varias calles del distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), exigiendo al Gobierno acciones contra los altos índices delictivos, flagelo que ha golpeado especialmente a este gremio.

Choferes y cobradores de diversas empresas se apostaron en el cruce de las avenidas José Carlos Mariátegui y Fernando Wiesse, impidiendo el tránsito vehicular, constató un equipo de RPP.

Los transportistas cuestionaron duramente la inacción y falta de respuesta de las autoridades, tras recordar que este es el tercer día que salen a las calles a protestar contra la inseguridad.