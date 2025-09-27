Últimas Noticias
La Policía Nacional capturó a dos jóvenes presuntamente involucrados en ataques contra transportistas en el Cercado de Lima

Los detenidos serán investigados por los presuntos delitos de sicariato y extorsión.
Los detenidos serán investigados por los presuntos delitos de sicariato y extorsión. | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los sujetos fueron detenidos en la zona conocida como Conde de Superunda. Ellos iban a bordo de una motocicleta y en su poder tenían cuatro municiones de revólver, dos galoneras, así como un cartel con mensajes extorsivos.

Lima
00:00 · 04:23

La Policía Nacional detuvo este viernes a dos hombres acusados de presuntamente estar involucrados en nueve ataques a transportistas que se negaban a pagar cupos en el Cercado de Lima.

El coronel Hugo Meza Farfán, jefe de la División de Lima Centro, informó para RPP que estos sujetos fueron capturados en la avenida Enrique Meiggs con el jirón 22 de diciembre, en la zona conocida como Conde de la Vega.

Según la autoridad policial, los detenidos fueron identificados como Samuel García González (21) y Jesús Ángel Soplin La Rosa (22), ambos iban a bordo de una motocicleta y en su poder tenían cuatro municiones de revólver, dos galoneras, así como un cartel con mensajes extorsivos.

Meza Farfán manifestó que estos jóvenes también estarían involucrados en la modalidad del 'doxeo'; es decir, que ellos averiguaban todos los datos de sus potenciales víctimas a extorsionar accediendo a bases de instituciones públicas y privadas. Esa información lo compartían con otras organizaciones criminales.

Los detenidos serán investigados por los presuntos delitos de sicariato y extorsión.

Informes RPP

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Policía Nacional Extorsión Delincuencia

