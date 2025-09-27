La Policía Nacional capturó a dos jóvenes presuntamente involucrados en ataques contra transportistas en el Cercado de Lima

Los sujetos fueron detenidos en la zona conocida como Conde de Superunda. Ellos iban a bordo de una motocicleta y en su poder tenían cuatro municiones de revólver, dos galoneras, así como un cartel con mensajes extorsivos.

La Policía Nacional detuvo este viernes a dos hombres acusados de presuntamente estar involucrados en nueve ataques a transportistas que se negaban a pagar cupos en el Cercado de Lima.

El coronel Hugo Meza Farfán, jefe de la División de Lima Centro, informó para RPP que estos sujetos fueron capturados en la avenida Enrique Meiggs con el jirón 22 de diciembre, en la zona conocida como Conde de la Vega.

Según la autoridad policial, los detenidos fueron identificados como Samuel García González (21) y Jesús Ángel Soplin La Rosa (22), ambos iban a bordo de una motocicleta y en su poder tenían cuatro municiones de revólver, dos galoneras, así como un cartel con mensajes extorsivos.

Meza Farfán manifestó que estos jóvenes también estarían involucrados en la modalidad del 'doxeo'; es decir, que ellos averiguaban todos los datos de sus potenciales víctimas a extorsionar accediendo a bases de instituciones públicas y privadas. Esa información lo compartían con otras organizaciones criminales.

Los detenidos serán investigados por los presuntos delitos de sicariato y extorsión.