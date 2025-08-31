Últimas Noticias
Delincuentes detonan con explosivos dos cajeros de financiera en Comas

Cajeros de la financiera Compartamos fueron atacados con explosivos.
Cajeros de la financiera Compartamos fueron atacados con explosivos. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Dos cajeros automáticos de la financiera Compartamos Banco fueron atacados con explosivos en la avenida Túpac Amaru, frente al hospital de Collique. Los delincuentes lograron sustraer 3000 soles. La PNP investiga posibles vínculos con un caso similar en Ate.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La madrugada de este domingo, desconocidos detonaron dos cajeros automáticos de la financiera Compartamos Banco en el distrito limeño de Comas, frente al hospital de Collique, ubicado en la avenida Túpac Amaru.

Según la Policía Nacional, el estallido provocó graves daños en los cajeros y en la fachada del establecimiento, dejando vidrios esparcidos por la acera.

Los atacantes lograron sustraer aproximadamente 3000 soles de los cajeros.

Agentes de la Comisaría de Santa Isabel y especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Personal de Serenazgo resguarda la zona, mientras trabajadores de la entidad financiera realizan labores de limpieza, aunque han optado por no brindar declaraciones.

Antecedentes de un ataque similar

Este incidente no es aislado. El 29 de agosto, otra sucursal de Compartamos Banco, ubicada frente al zoológico de Huachipa en el distrito de Ate, fue blanco de un ataque similar.

En ese caso, los delincuentes utilizaron una manguera de gas y una chispa provocada por una batería para generar una explosión. Aunque no lograron sustraer dinero debido a la bóveda blindada, el modus operandi resulta idéntico al registrado en Comas.

“La onda expansiva generó pánico entre los vecinos y dejó graves daños en el local”, informaron agentes de la Policía.

Investigaciones en curso

Las autoridades investigan si ambos ataques están relacionados y si responden a un intento de robo organizado o a posibles actos de extorsión.

Hasta el momento, los representantes de Compartamos Banco no han confirmado si la entidad ha recibido amenazas extorsivas.

“Por el momento, los dueños, los representantes de esta sede de la financiera no han indicado si son víctimas de extorsiones”, precisó un vocero de la Policía Nacional.

