Ate: delincuentes activaron explosivo en cajero automático provocando daños en cooperativa

Los vecinos de la zona -aterrados- aseguran a RPP que Ate se ha convertido en un distrito azotado por la delincuencia. La explosión ocurrió en una cooperativa financiera en la avenida Las Torres, frente al zoológico de Huachipa.

Un violento estallido redujo a escombros un cajero automático y toda la fachada de una cooperativa financiera, ubicada en la avenida Las Torres, frente al zoológico de Huachipa, en el distrito limeño de Ate.

De acuerdo con la Policía Nacional, el ataque se produjo alrededor de las tres de la mañana, cuando el principal sospechoso habría introducido gas a través de la ranura por donde salen los billetes del cajero, esto a través de un cable naranja que quedó colgado.

En paralelo, conectó un cable de color negro de doble contacto a la puerta del dispensador de los billetes, y el otro lado lo unió a una batería.

Al cerrar el circuito eléctrico, la chispa entró en contacto con el gas comprimido en el interior del cajero y eso produjo la explosión.

En consecuencia, el cajero quedó completamente destruido, las puertas de la cooperativa volaron en pedazos y los vidrios terminaron esparcidos hasta el puente peatonal de Huachipa.

Ate: delincuentes activaron explosivo en cajero automático, lo que provocó daños | Fuente: RPP

Temor entre vecinos

Los vecinos de la zona, aterrados, aseguraron a RPP que Ate se ha convertido en un distrito azotado por la delincuencia.

"Por las noches, en esta parte, es oscuridad, no hay luz ni Serenazgo. No hay nadie. Sabemos que de este lado hay bancos, como puedes ver. Hay como cinco o siete bancos. Deberían poner más seguridad por la noche. En los años 80 y 90, fue algo así parecido. También a veces roban a partir de las 11 o 12 de la noche", declaró un vecino.

Investigación

Según la PNP, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó a este punto para realizar las primeras diligencias.

Por el momento, hay personal de Serenazgo y también personal de la Comisaría PNP de Ate-Vitarte, que están custodiando la zona.

Las cámaras de seguridad de esta financiera serán claves para poder identificar a quienes realizaron el estallido, que ha destruido por completo la fachada del centro financiero.