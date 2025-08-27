Horror en Carabayllo: delincuentes lanzaron explosivo contra bus de transporte público [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Terror en la ruta. Delincuentes lanzaron un artefacto explosivo contra un bus de transporte público de la empresa Huandoy, a la altura del kilómetro 24.5 de la avenida Túpac Amaru, en la jurisdicción de Carabayllo, al norte de Lima.

Los malvivientes atentaron contra la unidad ayer, martes, al promediar las 9:45 p.m.; cuando estaba por ingresar a su paradero final, según fuentes policiales consultadas por RPP.

Empresa extorsionada

Un conductor -cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad- reconoció que los transportistas de la empresa Huandoy están siendo extorsionados por una banda criminal, que les exige el pago de 10 soles diarios por bus.

Según contó, los delincuentes están exigiendo un incremento del cupo extorsivo, lo que habría motivado este atentado con explosivo. “Están dando diez (soles), (pero) 15 quieren. Quince soles diarios por unidad. Te aumentan la tarifa”, refirió.

Este sería el segundo ataque con explosivos contra la empresa Huandoy en lo que va del mes, ya que el pasado 17 de agosto otro bus fue atacado por los malvivientes.

