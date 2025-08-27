Últimas Noticias
Horror en Carabayllo: delincuentes lanzaron explosivo contra bus de transporte público [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los malvivientes atentaron contra la unidad de la empresa Huandoy cuando estaba por ingresar a su paradero final. Los transportistas reconocieron que son extorsionados.

Lima
00:00 · 01:58
Los buses de la empresa Huandoy cubren la ruta Carabayllo-Magdalena.
Los buses de la empresa Huandoy cubren la ruta Carabayllo-Magdalena. | Fuente: RPP

Terror en la ruta. Delincuentes lanzaron un artefacto explosivo contra un bus de transporte público de la empresa Huandoy, a la altura del kilómetro 24.5 de la avenida Túpac Amaru, en la jurisdicción de Carabayllo, al norte de Lima.

Los malvivientes atentaron contra la unidad ayer, martes, al promediar las 9:45 p.m.; cuando estaba por ingresar a su paradero final, según fuentes policiales consultadas por RPP.

Afortunadamente, el bus se encontraba sin pasajeros al momento del ataque, por lo que no se registraron heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, el vehículo sufrió daños en su carrocería y sus ventanas posteriores fueron destruidas por la onda expansiva.

Carabayllo
El atentado ocurrió cuando el bus estaba por ingresar a su paradero final, en Carabayllo. | Fuente: Difusión

Empresa extorsionada

Un conductor -cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad- reconoció que los transportistas de la empresa Huandoy están siendo extorsionados por una banda criminal, que les exige el pago de 10 soles diarios por bus.

Según contó, los delincuentes están exigiendo un incremento del cupo extorsivo, lo que habría motivado este atentado con explosivo. “Están dando diez (soles), (pero) 15 quieren. Quince soles diarios por unidad. Te aumentan la tarifa”, refirió.

Este sería el segundo ataque con explosivos contra la empresa Huandoy en lo que va del mes, ya que el pasado 17 de agosto otro bus fue atacado por los malvivientes.

Tags
Carabayllo Inseguridad ciudadana Policía Nacional

