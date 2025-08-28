Delincuente perdió los dedos de la mano al detonar explosivo en una farmacia de Comas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fallido atentado ocurrió en una farmacia ubicada cerca del cruce de las avenidas Universitaria y Belaunde. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un delincuente perdió los dedos de la mano izquierda, al detonar un potente explosivo en la fachada de una farmacia, ubicada cerca del cruce de las avenidas Universitaria y Belaunde, en el distrito de Comas, al norte de Lima.

Testigos consultados por RPP indicaron que el sujeto llegó al negocio a bordo de un mototaxi azul, tras lo cual descendió y dejó una bomba, que terminó explotando en sus manos.

“En esa moto llegó. Después que ha reventado la bomba, lo escuché, se quejaba. Quería que lo ayuden, que lo lleven al hospital; pero nadie lo quería llevar. La mano toda destrozada estaba”, relató una comerciante de la zona, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

Malherido, el delincuente fue trasladado al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde se reporta que su estado de salud es delicado.



Ataque en investigación

Agentes de la Comisaría PNP Santa Luzmila llegaron al lugar del atentado y establecieron un perímetro, para realizar las diligencias de ley.

El bombazo causó daños en la fachada de la farmacia, cuyos dueños -hasta el cierre de este informe- no han sido ubicados. Por la modalidad del ataque, no se descarta que los propietarios sean víctimas de extorsión.

Fuentes policiales identificaron al sospechoso herido como Moisés Sosa Bejarano, de 23 años.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) también acudió a la farmacia atacada, a fin de establecer el tipo de artefacto utilizado.

