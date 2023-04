Hombre fue abandonado al borde del río Rimac tras sufrir el robo de su camión. | Fuente: RPP

Un hombre identificado como Gumercindo Velásquez Zavala, de 53 años, fue maniatado y abandonado a las orillas del río Rimac tras sufrir el robo de su camión en el distrito limeño de Lurigancho - Chosica. De acuerdo con la víctima, los hechos ocurrieron alrededor de las 10.00 p. m. del último jueves 27 de abril.

Gumercindo Velásquez transitaba por la vía Evitamiento y a la altura del puente Santa Anita fue interceptado por una camioneta blanca de la cual descendieron tres hombres que lo subieron al vehículo a la fuerza, lo ataron de manos y pies, y lo condujeron con rumbo desconocido.

Posteriormente, fue arrojado en la avenida Ramiro Prialé, a la altura del puente Carapongo, en la orilla del río Rímac. Ahí permaneció toda la noche hasta que un ciudadano se percató de su presencia aproximadamente a las 5.00 a. m. y pidió apoyo a dos suboficiales que justamente patrullaban la zona.

Víctima llevaba mercadería valorizada en 50 mil soles

La víctima se encontraba en estado de shock, por lo que los agentes de la PNP procedieron a tranquilizarlo. Gumercindo Velásquez señaló que transportaba 360 jabas de pollo con dirección a San Ramón, en Chanchamayo.La mercadería estaba valorizada en aproximadamente 50 mil soles.

"Me amarraron las manos y los pies. Llegamos al río Rímac y ahí me aventaron. Me iba del sur a San Ramón, Chanchamayo. Llevaba una cantidad de 360 jabas de pollo. Estuve desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana hasta que las señoritas de la Policía vinieron y me rescataron", manifestó.

El coronel Martín Araujo contó los detalles del incidente y señaló que ya las unidades especializadas como la Dirección de Robo de Vehículos, la Unidad de Carreteras y de Robo también se encuentran trabajando para poder ubicar y capturar la camioneta blanca que participó del robo, así como también el camión del hombre que fue atacado.

"La alerta se da por un ciudadano, más o menos a las 6.00 a. m. Es en esa circunstancia que las señoritas suboficiales de tránsito de Lima Este que estaban patrullando la Ramiro Prialé son solicitadas de auxilio por una persona, por lo que procedieron rápidamente a liberarla. El robo ha sido por parte de tres sujetos armados que bajaron de una camioneta blanca, de una SUV", finalizó.