Junín: escolar se encuentra en UCI tras caer del segundo piso de su colegio en Chanchamayo

Menor se encuentra en cuidados intensivos tras caer del segundo piso de su colegio en Junín | Fuente: RPP

Un escolar se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Ramiro Prialé de EsSalud, en Huancayo, tras caer del segundo nivel de su institución educativa Joaquín Capello de la provincia de Chanchamayo, en Junín.

Su madre, la señora Diana, contó a RPP Noticias que se enteró del hecho por una amiga que trabaja en el cafetín del colegio. Sin embargo, las autoridades educativas no le dieron información sobre lo sucedido.

"A mí no me han avisado ni los profesores, ni el director. Nada. A mí me llamó por teléfono mi amiga que trabaja en el cafetín. Yo llegué cuando ya a mi hijo lo estaban sacando para que se lo lleven. Ahí me cuentan que ha caído del segundo nivel. Pido de todo corazón que por favor me apoyen con mi hijo y aclaren cómo han pasado las cosas, porque nadie me explica nada. El año pasado fue igual porque a mi hijo le hacían bullying", contó la madre de familia.

Menor era víctima de bullying

Los compañeros del adolescente le informaron que su hijo cayó tras ser empujado. Además, la madre denunció que el menor era víctima de acoso escolar desde el año pasado y no atendieron las alertas.

Ella acompañó a su hijo en un viaje de unas tres horas desde Chanchamayo a Huancayo, a dónde fue referido debido a su delicado estado. La familia pide apoyo, porque no solo no tiene dónde quedarse, sino que requiere de útiles de aseo, ropa abrigadora, alimentos y dinero en efectivo.