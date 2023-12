Mesa Redonda desprotegida: advierten que solo 300 policías resguardan la zona en plena campaña navideña

Lima Mesa Redonda: advierten que solo 300 policías resguardan zona comercial en campaña navideña

Román Nazario estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

Una bomba de tiempo. Román Nazario, vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, advirtió que solo 300 policías resguardan la zona comercial, que por campaña navideña está plagada de comerciantes informales.

En La Rotativa del Aire, el dirigente señaló que el ofrecimiento inicial de la Policía Nacional fue que 1 500 agentes resguardarían el emporio comercial, sin embargo, esta cifra se redujo hasta una quinta parte.

“Lamentablemente, la desatención que ha habido durante los primeros meses del año de parte de la Municipalidad de Lima ha creado todo este ambiente y, ahora que estamos a ocho días que han lanzado un plan de Navidad Seguridad, no se logran los objetivos ya que no cuentan con la capacidad operativa y no se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional”, manifestó.

“Comenzando el plan, el comandante general de la Policía dijo que iba a destinar 1 500 policías. Luego, el jefe de la región dijo que iban a ser 700. Y ayer, conversando con el director de la zona territorial, son 300 los policías que están en dos turnos”, advirtió.



Inacción policial

Román Nazario consideró insuficiente esta cantidad de agentes policiales, teniendo en cuenta que la zona comercial de Mesa Redonda está conformada por aproximadamente 29 manzanas.

“Necesitas del apoyo del orden público para poder hacer retenciones, para poder tratar de ordenar las calles. Lamentablemente, el comercio ambulatorio se resiste a dejar las calles y permanece latente”, sostuvo.

Lo más preocupante es que los policías desplegados en Mesa Redonda no estarían apoyando en el control del comercio ambulatorio, de acuerdo con lo dicho por el dirigente.

“Si visitan la zona, verán que la presencia no es mayor de 150 personas de la Policía Nacional en las 29 manzanas (de Mesa Redonda). Además, (...) no se ven involucrados en el trabajo de apoyo que deben darle a la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad”, refirió

“Se genera desorden, se generan actos de resistencia a la autoridad, y quienes son los llamados a reaccionar y a proteger a los funcionarios municipales que a veces se sienten desprotegidos ante las turbas de ambulantes (es la Policía). La Policía solamente está, habría que decirlo, parada en la esquina con su celular y no intervienen”, añadió.