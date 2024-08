Santiváñez prosigue con críticas hacia el Ministerio Público: "No entiendo qué espera el fiscal de la Nación que no pone orden en su casa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció este sábado respecto a las declaraciones del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien aseguró que las críticas del titular del Mininter contra su sector eran porque se ha iniciado investigaciones preliminares en su contra.

Como se recuerda, ayer, viernes, en entrevista exclusiva para RPP, Villena Campana dijo no estar extrañado por los dichos de Santiváñez Antúnez pues, los últimos días del pasado julio -según indicó- se ha iniciado diligencias preliminares contra el titular del Mininter por presunto delito de abuso de autoridad.

"No nos extraña la conducta del ministro, porque recientemente el Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares por delito de abuso de autoridad en contra del ministro. Esto respecto del pretendido control de un periodista (…), y que luego ordenó además un proceso disciplinario contra un efectivo policial que difundió este audio", indicó en La Rotativa del Aire.

"Esto se ha notificado recientemente, los últimos días de julio, y a partir de ahí, diariamente, vemos que no pierde la oportunidad de hablar y despotricar contra el Ministerio Público. Nosotros nos encontramos indignados, mortificados por las expresiones del ministro, porque no es cierto lo que dice", agregó.

"No entiendo qué espera que no pone orden en su casa"

Al respecto, Juan José Santiváñez dijo que sus críticas no tenían nada que ver con la investigación iniciado en su contra, y consideró que el titular del Ministerio Público se ha tomado las cosas "de manera personal".

"Le recomendaría ver la exposición de mis argumentaciones meses atrás. Yo siempre he sido un crítico del trabajo de su sector, que pareciera que él no quiere reconocer o no sé si esté informado, de repente la calidad de interino no le permite a él conocer determinadas cuestiones, pero siempre mi crítica ha sido de meses atrás. Yo vengo reclamando esto de manera permanente, nada tiene que ver con que haya o no iniciado un archivo preliminarmente, porque quiero advertir que ni siquiera es una denuncia", señaló.

"Yo creo que más bien, por el contrario, él ha asumido esto de manera personal, lo que yo lamento mucho porque mis críticas han sido institucionales, en ningún momento yo he cuestionado el no ser el titular de la entidad. Nosotros vamos a seguir firmes en nuestra posición, firmes en el reclamo y defendiendo siempre el trabajo de nuestra Policía y atentos, sobre todo, al trabajo de los representantes del Ministerio Público cuando no coadyuven al tema de la seguridad ciudadana", agregó.

Cabe resaltar que, el último miércoles, el titular del Mininter indicó que le "preocupa" la actuación del Ministerio Público, porque "pareciera ser enemigo de la Policía o de la población". Asimismo, al día siguiente, indicó que "el sistema está podrido" al referirse a la actuación de dicha entidad, y pidió al Congreso intervenir, porque "ya aquí la manzana tiene que cortarse, y esta labor lógicamente es del Poder Legislativo”.

No obstante, este sábado, el ministro del Interior volvió a enfilar sus críticas contra el Ministerio Público.

"Casi todos reclaman lo mismo, la PNP trabaja, los detiene, los pone a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público los suelta; y luego de haberlos soltado, con esas mismas armas con las que los detuvieron, los matan", aseguró.

"No entiendo qué espera el señor fiscal de la Nación que no pone orden en su casa, creo que hay que ser bastante coherentes con el discurso también", puntualizó.