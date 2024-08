Mininter anunció que oficial condenado por muerte de un delincuente en Cajamarca seguirá su proceso en libertad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio del Interior (Mininter) anunció este viernes, a través de un comunicado difundido en la red social X, que el teniente PNP Marlon Villegas Córdova seguirá su proceso en libertad, "gracias a la apelación interpuesta por la Defensoría del Policía del Mininter y concedida en la víspera por el Poder Judicial en Cajamarca".

"El sector interior (...) reafirma su compromiso de emplear todos los recursos necesarios en la defensa a nuestros buenos policías. ¡No más injusticias para la Policía Nacional", indicó el Mininter.

Sentenciado a 15 años de prisión

Vale resaltar que el pasado 15 de agosto el Poder Judicial de Cajamarca sentenció a Marlon Erick Villegas Córdova a 15 años de prisión efectiva por la muerte de Everildes Cotrina Ramos, uno de los delincuentes más buscados en la región. El hecho sucedió en el año 2018.

Cotrina estaba en la lista del Mininter por el delito de homicidio calificado y se ofrecía la suma de 20 mil soles por información de su paradero. El sujeto fue arrestado por Marlon Erick Villegas Córdova y otros policías.

Durante su traslado a la comisaría en Cajamarca, el delincuente comenzó a forcejear con los policías, lo que provocó que Villegas utilice la fuerza contra Cotrina para lograr reducirlo. Tras ello, el detenido manifestó sentirse mal y se descompensó, por lo que fue derivado a un centro médico, donde murió dos días después.

El director general de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez, informó a RPP que el último lunes presentó una apelación contra el fallo, y cuestionó que, pese a presentar pruebas del médico legista, los magistrados no revisaran el caso.

"No es posible que un policía que ha atrapado a un delincuente, condenado a 20 años de prisión por homicidio calificado, ahora se le acuse de haberlo golpeado. Sin embargo, las pruebas que tengo a la mano, como son la necropsia de ley y los certificados médico legales, me acreditan que esta persona no tiene ningún golpe en el estómago. Cuando una persona tiene golpes, lo primero que se afecta es el hígado y el páncreas", expresó.

Finalmente, el pasado lunes, la Defensoría del Policía presentó un recurso de apelación contra la condena ante la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, la cual, según el Mininter, ha resultado en que el citado efectivo pueda llevar el proceso en libertad.