PNP desarticula a 'Los rápidos de la zona', banda dedicada al asalto en Lima Sur

En el marco del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró desarticular a la banda criminal conocida como 'Los rápidos de la zona', presuntamente dedicada a cometer robos armados en locales de comida rápida y restaurantes en Lima Sur.

El operativo estuvo a cargo de la Brigada Especial contra el Crimen y agentes de la Dirincri, quienes intervinieron un inmueble en el lote 5 del asentamiento humano Delicias de Villa, en el distrito de Chorrillos.

La intervención

En el lugar, las fuerzas del orden detuvieron a seis presuntos integrantes de esta organización criminal. Se trata de seis varones, cuyas edades oscilan entre los 23 y 27 años (dos de 23, dos de 25, uno de 26 y uno de 27).

Durante el registro del inmueble, los agentes incautaron un revólver calibre 38, varios teléfonos celulares —que servirían para rastrear sus ilícitos— y diversos envoltorios de droga, aparentemente listos para su microcomercialización.

Según las investigaciones policiales, esta banda también estaría implicada en asaltos registrados en la avenida Alameda Sur y la avenida San Marcos.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri en el Cercado de Lima. Enfrentarán investigaciones por los presuntos delitos de robo agravado, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego, mientras se continúan con las diligencias de ley correspondientes.