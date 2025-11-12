Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

PNP desarticula a 'Los rápidos de la zona', banda dedicada al asalto en Lima Sur

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Seis presuntos integrantes fueron detenidos en un operativo en Chorrillos, en donde efectivos de la Policía les incautaron un revólver, celulares y droga.

Seguridad
00:00 · 01:33
Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri en el Cercado de Lima.
Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri en el Cercado de Lima. | Fuente: RPP

En el marco del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró desarticular a la banda criminal conocida como 'Los rápidos de la zona', presuntamente dedicada a cometer robos armados en locales de comida rápida y restaurantes en Lima Sur.

El operativo estuvo a cargo de la Brigada Especial contra el Crimen y agentes de la Dirincri, quienes intervinieron un inmueble en el lote 5 del asentamiento humano Delicias de Villa, en el distrito de Chorrillos.

La intervención

En el lugar, las fuerzas del orden detuvieron a seis presuntos integrantes de esta organización criminal. Se trata de seis varones, cuyas edades oscilan entre los 23 y 27 años (dos de 23, dos de 25, uno de 26 y uno de 27).

Durante el registro del inmueble, los agentes incautaron un revólver calibre 38, varios teléfonos celulares —que servirían para rastrear sus ilícitos— y diversos envoltorios de droga, aparentemente listos para su microcomercialización.

Según las investigaciones policiales, esta banda también estaría implicada en asaltos registrados en la avenida Alameda Sur y la avenida San Marcos.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri en el Cercado de Lima. Enfrentarán investigaciones por los presuntos delitos de robo agravado, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego, mientras se continúan con las diligencias de ley correspondientes.

Te recomendamos

Informes RPP

Acoso y ciberacoso entre escolares, ¿qué se está haciendo para enfrentar estos males?

Este 6 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluyendo el ciberacoso, que se ha convertido en una forma de agresión incluso entre estudiantes. ¿Qué se está haciendo para abordar y solucionar estos casos? Se lo contamos en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
PNP Lima Sur Banda delictiva

RPP TV

En Vivo

Más sobre Seguridad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA