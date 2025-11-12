Callao: encapuchados dispararon a un hombre mientras se encontraba cenando dentro de un chifa

Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego para luego darse a la fuga. | Fuente: RPP

La criminalidad continúa ganando terreno en la provincia constitucional del Callao. Esta vez, un joven de 19 años resultó gravemente herido, tras ser atacado a balazos por tres sujetos encapuchados mientras cenaba en un chifa.

El hecho ocurrió en la urbanización San Pablo II, en la intersección de las avenidas Santa Rosa y Comandante Pérez Salmón.

Según los testigos, los tres delincuentes, portando armas de fuego, ingresaron a las instalaciones del restaurante y se dirigieron directamente hacia la mesa donde se encontraban cuatro jóvenes. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego para luego darse a la fuga.

Víctima en estado grave

El ataque dejó a uno de los comensales con heridas graves. La víctima ha sido identificada como Alexander del Piero de la Cruz, de 19 años, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado.

Agentes de la Comisaría PNP de Carmen de la Legua llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las diligencias correspondientes. En el interior del local, los peritos de criminalística hallaron tres casquillos de bala.

Aunque todavía no se han confirmado los motivos exactos del ataque, la Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

Se espera que las cámaras de seguridad del chifa sean cruciales para las investigaciones y ayuden a dar con la identidad y el paradero de los tres sicarios.