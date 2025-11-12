Capturan a ciudadano venezolano presuntamente implicado en ataque a agente del Grupo Terna

El extranjero fue detenido en el distrito de Chorrillos. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un ciudadano venezolano, sospechoso de haber participado en el ataque a un miembro del Grupo Terna, registrado ayer por la madrugada en el distrito de El Agustino.

Tras un trabajo de seguimiento, se dio con el sospechoso, quien fue intervenido en una vivienda del asentamiento humano Integración, en el distrito de Chorrillos.

Al verse descubierto, el extranjero huyó por el techo y pasó a una casa aledaña, pero terminó cayendo adentro. Esto fue aprovechado por las fuerzas del orden para detener al presunto delincuente.

El general Manuel Lozada, jefe de la División de Investigación Criminal, identificó al sospechoso como Jeison Adrián Flores Piña (24), quien en su caída casi aplasta a una bebé.

Según el jefe policial, el sujeto habría confesado su participación en el crimen contra el agente del Grupo Terna.

“Por la evidencia que tiene en el brazo y por su propia declaración, sería quien ha cometido el delito de asalto y robo a mano armado contra un efectivo policial en horas de la madrugada en El Agustino”, declaró el alto mando.

“Este sujeto fue ubicado en Chorrillos por la Policía y, al momento de su fuga, al ver la presencia policial, ha llegado al techo de este domicilio, cayéndose; y casi lesiona a una menor de edad de un año”, agregó.



El general Lozada detalló que el ciudadano venezolano presenta una herida en la mano izquierda, que se habría producido en el enfrentamiento con el agente terna.

Debido a las lesiones sufridas, el extranjero fue trasladado a un centro de salud, donde permanece con custodia policial.

Agente herido en El Agustino

Como se recuerda, el agente del Grupo Terna Kay Franco Villalta Cayllahue fue baleado en la puerta de su casa, en la avenida Las Magnolias, en el distrito de El Agustino.

En diálogo con RPP, el coronel PNP Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, señaló que el policía encubierto fue atacado por delincuentes que intentaron asaltarlo, cuando salía de su vivienda con destino a su centro de trabajo.

“Fue interceptado por delincuentes que le pretendieron robar. Él indica que en esa circunstancia botó su celular y también hizo uso de su arma de fuego. Hizo cuatro disparos, pero a él lo impactó un proyectil de arma de fuego a la altura de su tórax”, refirió Rojas.

El agente fue trasladado inicialmente al Hospital Nacional Hipólito Unanue, pero posteriormente fue derivado al Hospital Central de la Policía, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

