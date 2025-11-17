VES: PNP desarticuló la banda criminal 'Los Avezados del Cerro', dedicada a extorsionar a transportistas y comerciantes

Los detenidos fueron identificados como Steven Gaspar Casilla (31), conocido con el alias de 'Cucaracha', y Margarita Atoche Pérez (29). | Fuente: RPP

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Inteligencia del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), y en un trabajo articulado con agentes de Inteligencia del Ejército, logró desarticular a la presunta banda criminal denominada 'Los Avezados del Cerro'.

Esta organización se dedicaba a extorsionar a transportistas, comerciantes y dueños de farmacias en el distrito de Villa El Salvador, exigiéndoles el pago de cupos bajo amenazas de muerte.

El operativo se ejecutó tras reconocer las zonas de actividad delictiva y aplicar un 'plan cerco'. Los agentes intervinieron a dos presuntos implicados cuando se desplazaban a bordo de una mototaxi por el sector 6 del distrito.

Los detenidos fueron identificados como Steven Gaspar Casilla (31), conocido con el alias de 'Cucaracha', y Margarita Atoche Pérez (29).

Durante el registro personal, a alias 'Cucaracha' se le halló un revólver abastecido, mientras que la mujer portaba municiones y tenía en su poder paquetes de marihuana. Asimismo, se les incautaron seis teléfonos celulares que habrían sido utilizados para coordinar las actividades ilícitas.

Banda criminal se hacía pasar por 'Los Gallegos'

Según la información policial, los detenidos se hacían pasar por integrantes de la temida organización criminal 'Los Gallegos' para generar mayor temor entre mecánicos, bodegueros y empresarios, a fin de asegurar el pago de las extorsiones.

Las evidencias incautadas y los detenidos quedaron a disposición de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, que continuará con las investigaciones para esclarecer todos los hechos delictivos vinculados a esta banda.