Ejército informa que Marco Marín, jefe del Comando Unificado de Pataz, falleció tras un accidente dentro de un helicóptero

El Ejército del Perú comunicó que el general EP Marco Marín Saldaña murió en un accidente dentro del helicóptero, cuando esta unidad se encontraba en tierra.

El general del Ejército Marco Marín Saldaña, quien ocupaba el cargo de jefe del Comando Unificado de Pataz, falleció en un accidente cuando se encontraba a bordo de un helicóptero este lunes, 27 de octubre.

"Lamentamos el sensible fallecimiento del General EP Marco Marín Saldaña, Comandante General del Comando Unificado de Pataz, hecho ocurrido tras un lamentable accidente dentro de un helicóptero cuando este se encontraba en tierra", indicó el Ejército del Perú en un breve comunicado en X.

La institución castrense envió condolencias a los familiares y amigos de Marín, e informó que los detalles del accidente que produjeron su deceso se darán a conocer posteriormente a través de un comunicado.

