VMT: comerciantes del mercado Nueva Esperanza están atemorizados por la presencia de extorsionadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los extorsionadores les piden a los comerciantes el pago de S/ 70 soles semanales por puesto. | Fuente: RPP

Este lunes, 10 de febrero, un incendió consumió al menos siete puestos ambulantes ubicados en los alrededores del mercado Nuevo Esperanza, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo (VMT).

Los comerciantes y ambulantes del centro de abasto se encuentran atemorizados, pues presumen que el incendio habría sido provocado por extorsionadores. Solo algunos de ellos se armaron de valor y revelaron a RPP que les piden S/ 70 semanales para no atentar contra sus negocios y sus vidas.

Según el testimonio de una ambulante, las extorsiones empezaron desde la campaña navideña del año pasado.

“Sí, he sido extorsionada antes de la fiesta. [Me pedían] dinero, 70 [soles] semanales a cada uno. Todos los avisos venían directamente a la directiva. En esta recta no nos han comunicado, nos hemos enterado por otras personas porque la parte de arriba está pagando”, indicó.

Caba destacar que, el incendió ocurrió al lado de la institución educativa inicial 524. El fuego provocó que un aula y el patio de juegos del colegio queden inhabilitados.

No es la primera vez que son víctimas de extorsión

En diciembre del 2022, los comerciantes del mercado Nuevo Esperanza de VMT denunciaron que delincuentes les exigían pagos semanales de S/ 70 por puesto.

Además, el 16 de diciembre del año pasado, un mototaxista fue asesinado en los alrededores del centro de abasto por un presunto ajuste de cuentas relacionado con el cobro de cupos.