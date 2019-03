Conor McGregor perdió ante Khabib Nurmagomedov por sumisión. | Fuente: Conor McGregor

Conor McGregor recordó su pelea ante Khabib Nurmagomedov y no pudo evitar lamentarse por su derrota en la pelea que sostuvieron en el UFC 229. Además, los incidentes que ocurrieron luego provocaron que el irlandés sea suspendido por seis meses.

"Por alguna razón me centré solo en la defensa. Me entrené para evitar. No fui fiel a mis condiciones ofensivas y me convertí en un extraño", reflexionó Conor McGregor en una publicación en Instagram.

'The Notorious' además subió un video donde se muestra entrenado y preparando su regreso al octágono de la UFC. "Puedo sacar un caballo muerto de una zanja agarrándole por la cabeza... ¿Por qué no le arranqué el cuello? ¿Por qué me desconecté?", señaló sobre su pelea ante Khabib Nurmagomedov en la que fue derrotado en el cuarto round por sumisión.

"No voy a volver a cometer el mismo error y, literalmente, voy a destrozarlos a todos. Uno por uno. No sé qué estaba pensado entonces, pero ahora lo tengo claro", amenazó Conor McGregor.