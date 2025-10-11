UFC Rio 2025 en vivo: ¿A qué hora inicia, cartelera y dónde ver el Oliveira vs Gamrot por TV?

Conoce la cartelera, horarios y canales del UFC Fight Night en Río de Janeiro que tendrá como estelar la pelea entre Oliveira y Gamrot.
Este sábado tendrá lugar el UFC Río de Jaineiro en lo que significará una nueva edición de su tradicional Fight Night, el cual tendrá como plato estelar la pelea entre el brasileño Charles Oliveira y el polaco Mateusz Gamrot. ¿A qué hora inicia, cartelera completa y qué canal trasmitirá el evento? Conoce todos los detalles a continuación con RPP.
¿Cuándo y dónde se realiza el UFC Río: Oliveira vs Gamrot en vivo?
El evento UFC Río está programado para este sábado 11 de octubre en el Farmasi Arena, el cual se encuentra en Río de Jainero y con un aforo hasta para 18 mil personas. Las preliminares del UFC Fight Night comenzarán desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y la cartelera principal está prevista a iniciar a las 6:00 p.m. Se prevé que la pelea Charles Oliveira vs Mateusz vs Gamrot no empiece antes de las 8:30 p.m. de Perú.
¿A qué hora inicia el UFC Río: Oliveira vs Gamrot en vivo en Sudamérica?
- La cartelera principal del UFC Río: Oliveira vs Gamrot iniciará a las 6:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia.
- La cartelera principal del UFC Río: Oliveira vs Gamrot inicia a las 7:00 p.m. en Venezuela y Bolivia
- La cartelera principal del UFC Río: Oliveira vs Gamrot inicia a las 8:00 p.m. en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.
¿A qué hora inicia el UFC Río: Oliveira vs Gamrot en vivo en México y Estados Unidos?
- La cartelera principal del UFC Río: Oliveira vs Gamrot inicia en Florida a las 7 p.m.
- La cartelera principal del UFC Río: Oliveira vs Gamrot inicia en Virginia a las 7 p.m.
- La cartelera principal del UFC Río: Oliveira vs Gamrot inicia en Washington a las 7 p.m.
- La cartelera principal del UFC Río: Oliveira vs Gamrot inicia en Georgia a las 7 p.m.
- La cartelera principal del UFC Río: Oliveira vs Gamrot inicia en Connecticut a las 7 p.m.
- La cartelera principal del UFC Río: Oliveira vs Gamrot inicia en New York a las 7 p.m.
- La cartelera principal del UFC Río: Oliveira vs Gamrot inicia en Texas a las 6 p.m.
- La cartelera principal del UFC Río: Oliveira vs Gamrot inicia en Illinois a las 6 p.m.
- La cartelera principal del UFC Río: Oliveira vs Gamrot inicia en México a las 5 p.m.
- La cartelera principal del UFC Río: Oliveira vs Gamrot inicia en California a las 7 p.m.
Cartelera completa del UFC Río: Oliveira vs Gamrot
Cartelera Principal
- Charles Oliveira vs. Mateusz Gamrot
- Deiveson Figueiredo vs. Montel Jackson
- Vicente Luque vs. Joel Álvarez
- Jhonata Diniz vs. Mário Pinto
- Ricardo Ramos vs. Kaan Ofli
- Lucas Almeida vs. Michael Aswell
Cartelera Preliminar
- Jafel Filho vs. Clayton Carpenter
- Vitor Petrino vs. Thomas Petersen
- Beatriz Mesquita vs. Irina Alekseeva
- Lucas Rocha vs. Stewart Nicoll
- Valter Walker vs. Mohammed Usman
- Julia Polastri vs. Karolina Kowalkiewicz
- Luan Lacerda vs. Saimon Oliveira
¿Dónde ver el UFC Río: Oliveira vs Gamrot en vivo por TV y streaming?
El evento UFC Río: Oliveira vs Gamrot será transmitido en diferentes países del mundo. En Perú podrá verse el evento a través de la señal de ESPN+ y también en la plataforma de Disney Plus. En tanto, en México podrá visualizarse a través de Fox Sports las preliminares y el estelar; en Estados Unidos, vía ESPN+ PPV o en UFC Fight Pass.