¿A qué hora inicia el WWE Clash at the Castle 2024 en vivo y en directo desde Glasgow?

Este sábado 15 de junio se llevará a cabo el evento WWE Clash at the Castle 2024, 'pay per view' cuya primera edición se celebró en septiembre de 2022 y que regresa a tierras británicas casi dos años después -se desarrollará en Glasgow, Escocia-. A continuación, te contamos los horarios, canales TV y la cartelera confirmada de este nuevo Premium Live Event de WWE.

¿Cuándo y dónde será WWE Clash at the Castle 2024 en vivo?

WWE Clash at the Castle 2024 está programado a desarrollarse este sábado 15 de junio, en la arena deportiva OVO Hydro, ubicada en Glasgow, Escocia. Se prevé que el evento comience desde las 13:00 horas de Perú y las 12:00 horas de México.

¿A qué hora inicia WWE Clash at the Castle 2024 en vivo, en Sudamérica?



En Perú, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a la 1:00 p.m.

En Ecuador, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a la 1:00 p.m.

En Colombia, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a la 1:00 p.m.

En Bolivia, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 2:00 p.m.

En Venezuela, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 2:00 p.m.

En Chile, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 2:00 p.m.

En Paraguay, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 2:00 p.m.

En Argentina, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 3:00 p.m.

En Brasil, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 3:00 p.m.



En Uruguay, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 3:00 p.m.

¿A qué hora inicia WWE Clash at the Castle 2024 en vivo, en México y Estados Unidos?

En México, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 12:00 p.m.

En Phoenix (Estados Unidos), WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 11:00 a.m.

En Los Ángeles (Estados Unidos), WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 11:00 a.m.

En Florida (Estados Unidos), WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 2:00 p.m.

En Washington (Estados Unidos), WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 2:00 p.m.

¿A qué hora inicia WWE Clash at the Castle 2024 en vivo, en Europa?

En Inglaterra, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 7:00 p.m.

En Portugal, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 7:00 p.m.

En Italia, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 8:00 p.m.

En Alemania, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 8:00 p.m.

En España, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 8:00 p.m.

En Francia, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 8:00 p.m.

En Bélgica, WWE Clash at the Castle 2024 inicia a las 8:00 p.m.



¿Dónde ver WWE Clash at the Castle 2024 en vivo y en directo?

En los Estados Unidos, la transmisión del evento estará disponible a través de la plataforma de streaming Peacock, mientras que en México, los fanáticos podrán seguir la acción a través de Fox Sports Premium y WWE Network. Para Perú, España y el resto del mundo, el evento estará disponible en la plataforma WWE Network.

Cabe mencionar que a partir de 2025, el contenido de WWE estará disponible en Netflix para la mayoría de los países de habla hispana.

¿Cuál es la cartelera confirmada de WWE Clash at the Castle?

“I Quit” Match: Campeonato Universal Indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. AJ Styles

Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE: Damian Priest (c) vs. Drew McIntyre

Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) vs. Chad Gable

Campeonato Femenino de WWE: Bayley (c) vs. Piper Niven



Campeonatos Femeninos en Parejas de WWE: Bianca Belair y Jade Cargill (c) vs. Alba Fyre e Isla Dawn vs. Shayna Baszler y Zoey Stark

WWE Clash at the Castle 2024: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?

En lo que muchos consideran será el evento principal de Clash at the Castle, AJ Styles es el favorito por un estrecho margen debido a la intensa rivalidad con Cody Rhodes. Una teoría sobre lo que podría suceder si Cody Rhodes pierde es que se rinda para evitar que alguien de su familia sea atacado por parte de 'The O.C.'.

En la lucha entre Drew McIntyre y Damian Priest, se especula que el 'Guerrero Escocés' será perjudicado nuevamente, posiblemente por una interferencia de CM Punk, lo que intensificaría su rivalidad para una futura lucha con Punk en SummerSlam. También existe la posibilidad de que Drew salga como campeón y enfrente a Punk en SummerSlam por el Campeonato Mundial Peso Pesado.

En cuanto a la lucha por el Campeonato Intercontinental, se espera que Chad Gable salga como campeón, ya que su contrato con la WWE está próximo a expirar, por lo que la empresa le habría hecho una excelente oferta, que incluye la posibilidad de ganar el título que actualmente ostenta Sami Zayn.

La lucha por el Campeonato Femenino de WWE tendrá como protagonistas a Bayley y a Piper Niven, quien se encontrará luchando en su tierra natal. Sin embargo, es muy probable que Bayley retenga su campeonato, logrando que Piper Niven reciba una ovación por parte de su público.

La contienda por los Campeonatos Femeninos en Pareja entre las campeonas Bianca Belair y Jade Cargill, el equipo de Alba Fyre e Isla Dawn, y el dúo de Shayna Baszler y Zoey Stark tiene como grandes favoritas a las actuales campeonas, por lo que se espera que retengan sus títulos.

