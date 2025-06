WWE Night of Champions 2025: John Cena vs CM Punk - cartelera confirmada, horarios y dónde ver la pelea

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Noche de Campeones y coronaciones está a punto de comenzar, y los grandes protagonistas serán, sin dudas, John Cena y CM Punk. Ambos se enfrentarán en un mano a mano por primera vez en más de diez años, lo que genera enormes expectativas. La gran incógnita es si Punk logrará consagrarse como el nuevo campeón o si Cena retendrá el título y continuará su camino como el último verdadero campeón.

A continuación, RPP te brinda todos los detalles detrás de este esperado evento, que no solo contará con la ansiada lucha entre John Cena y CM Punk, sino que también definirá a los ganadores del torneo Rey y Reina del Ring. Quienes se coronen obtendrán una oportunidad por el título máximo en SummerSlam. Aquí te contamos la fecha, los horarios, la cartelera completa y dónde ver el evento en vivo.

WWE Night of Champions 2025: ¿Cómo llegan John Cena y CM Punk a la pelea por el título indiscutido?

La gira de despedida de John Cena, tras conquistar el Campeonato Universal Indiscutido de WWE ante Cody Rhodes en WrestleMania, ha reavivado algunas de sus rivalidades más emblemáticas. Apenas una noche después de alzarse con el título, Cena se cruzó con Randy Orton, luego con R-Truth, y ahora enfrenta a un viejo conocido: CM Punk.

Este nuevo capítulo entre ambos revive una historia que marcó una época, sobre todo su legendaria lucha en Money in the Bank 2011, la única en la carrera de Cena calificada con cinco estrellas por el periodista e historiador de lucha libre Dave Meltzer.

Esta histórica rivalidad volvió en la edición de RAW del 9 de junio, cuando Punk retó directamente a Cena. Desde entonces, la rivalidad no ha hecho más que intensificarse, no solo por lo que está en juego, sino también por el escenario: una lucha estelar en Night of Champions 2025, en Arabia Saudita, que promete ser histórica.

Cena y Punk en RAW (25 de julio de 2011), cuando Punk regresó con el campeonato que ganó en Money in the Bank, tras haberse marchado de WWE al finalizar su contrato. Cena, ya coronado como nuevo campeón, quedó cara a cara con el “campeón legítimo”. Cine en su estado más puro.Fuente: WWE

¿Cuándo y dónde será el WWE Night of Champions 2025 en vivo?

Desde Riad, Arabia Saudita, WWE presentará este sábado 28 de junio el esperado regreso de Night of Champions, tras su última edición celebrada en 2023, también en territorio saudí. La cita será en el Kingdom Arena de Riad, con capacidad para 26.000 personas, donde se disputará el esperado combate entre CM Punk y John Cena.

¿Cuál es la cartelera de WWE Night of Champions 2025?

Campeonato Indiscutido de WWE: John Cena (c) vs. CM Punk



Final del torneo King of the Ring: Randy Orton vs Cody Rhodes

Final del torneo Queen of the Ring: Asuka vs. Jade Cargill



Karrion Kross vs. Sami Zayn



Street Fight: Rhea Ripley vs. Raquel Rodriguez



Campeonato de los Estados Unidos: Jacob Fatu (c) vs. Solo Sikoa

¿A qué hora inicia WWE Night of Champions 2025 en vivo?

En Perú, Night of Champions 2025 inicia a las 12:00 p. m.

En Ecuador, Night of Champions 2025 inicia a las 12:00 p. m.

En Colombia, Night of Champions 2025 inicia a las 12:00 p. m.

En Bolivia, Night of Champions 2025 inicia a la 1:00 p. m.

En Venezuela, Night of Champions 2025 inicia a la 1:00 p. m.

En Chile, Night of Champions 2025 inicia a la 1:00 p. m.

En Argentina, Night of Champions 2025 inicia a las 2:00 p. m.

En Brasil, Night of Champions 2025 inicia a las 2:00 p. m.

En Uruguay, Night of Champions 2025 inicia a las 2:00 p. m.

En Paraguay, Night of Champions 2025 inicia a las 2:00 p. m

En México, Night of Champions 2025 inicia a las 11:00 a. m.

En Costa Rica, Night of Champions 2025 inicia a las 11:00 a. m.

En Nicaragua, Night of Champions 2025 inicia a las 11:00 a. m.

En Honduras, Night of Champions 2025 inicia a las 11:00 a. m.

En El Salvador, Night of Champions 2025 inicia a las 11:00 a. m.

En Guatemala, Night of Champions 2025 inicia a las 11:00 a. m.

En Panamá, Night of Champions 2025 inicia a las 12:00 p. m.

En Estados Unidos, Night of Champions 2025 inicia a las 10:00 a. m. (PT)



En Estados Unidos, Night of Champions 2025 inicia a la 1:00 p. m. (ET)

En España, Night of Champions 2025 inicia a las 7:00 p. m.

¿Dónde ver WWE Night of Champions 2025 en vivo en USA y México?

Los fanáticos de la WWE en Estados Unidos y México podrán ver la lucha entre John Cena y CM Punk a través de la plataforma de streaming más famosa del mundo, Netflix, que transmitirá por primera vez este evento en directo después de la incorporación del catálogo de WWE a su plataforma en enero de este año.

¿Dónde ver WWE Night of Champions 2025 en vivo en Sudamérica?

Para todos los países de Sudamérica, al igual que en Estados Unidos y México, Night of Champions se podrá ver en vivo y de forma exclusiva a través de Netflix, como parte del acuerdo que la plataforma mantiene con la compañía desde enero.

WWE Night of Champions 2025 Kickoff (27 de junio)

