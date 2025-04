La WWE ya eligió cuál es la lucha más grande en la historia de WrestleMania: ¿estás de acuerdo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pasado 26 de febrero, la WWE —la empresa de wrestling más grande del mundo— inició en sus redes sociales una cuenta regresiva con los 50 combates más grandes en la historia de WrestleMania, como antesala a la edición número 41 del magno evento.

Desde ese día, la lista fue revelándose de forma diaria, combate tras combate. Finalmente, este 16 de abril, la cuenta regresiva llegó a su fin y la WWE a través de sus redes sociales reveló cuál considera la lucha más grande en la historia de WrestleMania.

La elección es una con la que probablemente la mayoría de fanáticos coincida, y cuyo impacto no deja espacio para dudas: por su aura legendaria y la grandeza de sus protagonistas, la WWE colocó en el primer lugar al épico y memorable enfrentamiento entre Shawn Michaels y The Undertaker en WrestleMania 25.

Las bodas de plata de WrestleMania: el escenario perfecto

Pensar en WrestleMania 25 es recordar la energía de Shoot to Thrill de AC/DC o la intensa culminación de la rivalidad entre Triple H y Randy Orton. Pero, sin duda, hablar de ese evento es, ante todo, pensar en el histórico 'The Undertaker vs. Shawn Michaels', lucha en donde ambos ofrecieron un espectáculo que sigue siendo admirado una y otra vez, considerado por muchos como el mejor combate en la historia de WrestleMania.

Desde los primeros minutos se sintió que no sería una lucha más: la tensión, el ritmo y la química entre ambos hicieron que el público no despegara la mirada del ring. Uno de los momentos más recordados fue cuando The Undertaker se lanzó por encima de la tercera cuerda en un suicide dive, cayendo sobre un camarógrafo. Por un instante, el público pensó que el combate podría haber terminado ahí, pero el 'Deadman' se levantó.

The Undertaker llevó la acción al límite con un suicide dive que estuvo a punto de impactar a un camarógrafo: Deuce, ex superestrella de la WWE.Fuente: WWE

El impacto de esta lucha fue tan grande que sirvió como detonante para una segunda parte al año siguiente. En WrestleMania 26, Michaels volvió a retar a The Undertaker, esta vez apostando su carrera contra la racha invicta del 'Fenómeno'. Ese enfrentamiento cerró uno de los capítulos más memorables en la historia del wrestling, consolidando esta rivalidad como una de las más legendarias de todos los tiempos.

Un año después, el 'Streak vs. Career' entre The Undertaker y Shawn Michaels fue el evento estelar que selló con grandeza el final de WrestleMania 26.Fuente: WWE

Lass 50 luchas más grandes de la historia de WrestleMania

Aunque hay combates memorables que quedaron fuera, como el histórico evento principal de WrestleMania 20 —ausente por razones evidentes relacionadas a Chris Benoit—, la intensa batalla entre Shawn Michaels y Chris Jericho, o la emotiva coronación de Rey Mysterio en WrestleMania 22, estas son, según la propia WWE, las mejores luchas en la historia de la vitrina de los inmortales:

The Undertaker vs. Shawn Michaels: WrestleMania 25 Bret Hart vs. Stone Cold Steve Austin: WrestleMania 13 The Rock vs. Hollywood Hulk Hogan: WrestleMania 18 Randy Savage vs. Ricky Steamboat: WrestleMania 3 The Rock vs. Stone Cold Steve Austin: WrestleMania 17 Roman Reigns vs. Cody Rhodes: WrestleMania 40 The Dudley Boyz vs. The Hardy Boyz vs. Edge y Christian: WrestleMania 17 Andre The Giant vs. Hulk Hogan: WrestleMania 3 The Ultimate Warrior vs. Randy Savage: WrestleMania 7 Ronda Rousey vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair: WrestleMania 35 Bret Hart vs. Owen Hart — WrestleMania 10 Razor Ramon vs. Shawn Michaels: WrestleMania 10 The Rock vs. Stone Cold Steve Austin: WrestleMania 19 Bret Hart vs. Shawn Michaels: WrestleMania 12 The Ultimate Warrior vs. Hulk Hogan: WrestleMania 6 Rhea Ripley vs. Charlotte Flair: WrestleMania 39 Kurt Angle vs. Brock Lesnar: WrestleMania 19 The Undertaker vs. Triple H: WrestleMania 28 Sasha Banks vs. Bianca Belair: WrestleMania 37 The Rock y Roman Reigns vs. Seth Rollins y Cody Rhodes: WrestleMania 40 Triple H y Stephanie McMahon vs. Kurt Angle y Ronda Rousey: WrestleMania 34 Kurt Angle vs. Shawn Michaels: WrestleMania 21 The Undertaker vs. CM Punk: WrestleMania 29 Stone Cold Steve Austin vs. Kevin Owens: WrestleMania 38 Roddy Piper vs. Bret Hart: WrestleMania 8 The Undertaker vs. Shawn Michaels: WrestleMania 26 Randy Savage vs. Hulk Hogan: WrestleMania 5 Daniel Bryan vs. Triple H: WrestleMania 30 The Undertaker vs. Edge: WrestleMania 28 The Usos vs. Kevin Owens y Sami Zayn: WrestleMania 39 Charlotte Flair vs. Sasha Banks vs. Becky Lynch: WrestleMania 32 Randy Orton vs. Batista vs. Daniel Bryan: WrestleMania 30 Randy Savage vs. Ric Flair: WrestleMania 8 Shawn Michaels vs. Ric Flair: WrestleMania 24 Daniel Bryan vs. Kofi Kingston: WrestleMania 35 Becky Lynch vs. Bianca Belair: WrestleMania 38 The Undertaker vs. Triple H: WrestleMania 27 Eddie Guerrero vs. Kurt Angle: WrestleMania 20 Gunther vs. Sheamus vs. Drew McIntyre: WrestleMania 39 Brock Lesnar vs. Roman Reigns: WrestleMania 31 The Undertaker vs. AJ Styles: WrestleMania 36 Mick Foley vs. Edge: WrestleMania 22 John Cena vs. Shawn Michaels: WrestleMania 23 Seth Rollins vs. Triple H: WrestleMania 33 The Undertaker vs. Batista: WrestleMania 23 Mr. T y Hulk Hogan vs. Roddy Piper y Paul Orndorff: WrestleMania 1 Goldberg vs. Brock Lesnar: WrestleMania 33 The Rock vs. John Cena: WrestleMania 28 Sting vs. Triple H: WrestleMania 31 Seth Rollins vs. Cody Rhodes: WrestleMania 38

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis