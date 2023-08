Edge celebró 25 años de carrera en la lucha libre con una posible última lucha en WWE

El luchador canadiense Adam Joseph ‘Edge’ se despidió del público de WWE en el último episodio de la marca SmackDown en la que sería su última lucha en la empresa.

Celebrando 25 años de carrera, el miembro del Salón de la Fama derrotó a Sheamus en un emocionante combate en su tierra natal y una ‘promo’ (término para los discursos de los luchadores en el ring) señalaba el fin de su nuevo recorrido.

¿El adiós?

Edge pudo vencer en un gran duelo al irlandés, causando la alegría del público en el recinto.

Sin embargo, desde antes de la gran noche del viernes, había una condición que hacía más especial a este combate: era, posiblemente, la última lucha de Edge en WWE.

“Mi contrato termina a finales de septiembre. Este es mi último encuentro contratado. Tengo que tomar muchas decisiones”, había señalado a Fightful.

Tras su combate, Edge agradeció al público y confirmó que era su última lucha programada. Le dijo a la multitud de Toronto que “no cree que tenga otro año calendario de acción por delante”. Agregó que no tiene idea de lo que le depara el futuro, pero “irá a casa y discutirá las cosas con su familia”.

Según informa WrestleVotes, Edge no ha firmado todavía una renovación con WWE, y hay un sentimiento de incertidumbre entre los creativos de la compañía. “Preguntado si algo cambió después del show con respecto a la situación de Edge en el futuro. La fuente dijo que no ha firmado un nuevo acuerdo por ahora y la sensación entre los creativos y otros es de desconocimiento. La pelota está realmente en su tejado”, refiere el medio.

Otra posibilidad es que el luchador quiera iniciar una nueva carrera en otra empresa y la única en condiciones para poder contratarlo es AEW. Según Fightful, muchos dentro de dicha empresa creen que Edge puede llegar a la empresa. Uno de ellos es su antigua pareja de dobles y mejor amigo Christian, con quien forjó una leyenda en la industria.

Un peso pesado

Edge regresó a WWE en 2020 tras años retirado por una lesión en el cuello que lo retiró tempranamente de los cuadriláteros.

En este nuevo recorrido, fue ganador del Royal Rumble, evento central de WrestleMania, pero nunca pudo conquistar un campeonato. También fue el creador del Judgment Day.

Edge es la superestrella más laureada en la historia de la WWE con un total de 31 campeonatos dentro de la empresa. Ha conseguido 11 campeonatos mundiales (cuatro Campeonatos de la WWE y siete Campeonatos Mundiales Peso Pesado), cinco reinados como Campeón Intercontinental, doce reinados como Campeón Mundial en Parejas, un reinado como Campeón de los Estados Unidos y sus dos reinados como Campeón en Parejas de la WWE.

Además, fue ganador de la edición de King of the Ring en 2001, el primer ganador de la historia del Money in the Bank en 2005. Asimismo, es el primer luchador en la historia en ganar 2 Money in the Bank derrotando a Mr. Kennedy en una lucha por el maletín. También es el ganador del Royal Rumble 2010 y del Royal Rumble 2021, también ganador del Elimination Chamber 2008 en No Way Out y también en el 2011, además de formar parte del WWE Hall of Fame, siendo introducido en 2012 como el luchador más joven en ser inducido con 38 años.