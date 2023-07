'The Iron Claw', protagonizada por Zac Efron, se estrenará el 22 de diciembre en EE.UU.

Zac Efron volverá a los cines estadounidenses el próximo 22 de diciembre con ‘The Iron Claw’, una película basada en la lucha libre y donde el actor dará vida al luchador profesional Kevin Von Erich y la familia de este junto con Jeremy Allen White (Kerry Von Erich), Harris Dickinson (David Von Erich), Holt McCallany (Fritz Von Erich), Lily James (Pam Adkisson), Maura Tiemey (Doris Von Erich), entre otros.

Fue la productora A24, encargada de financiar y producir esta película, quien difundió en sus redes sociales el nuevo póster de ‘The Iron Claw’ donde aparecen los hermanos de lucha libre y leyenda en dicho deporte. En el gráfico se ve un momento muy ameno entre los intérpretes de los hermanos Von Erich con un aspecto musculoso muy notorio de los actores.

Asimismo, las redes sociales de ‘The Iron Claw’ también confirmaron el estreno del filme dos días después de la película ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, protagonizada por Jason Momoa, y tres días antes de la esperada adaptación musical de ‘The Color Purple’. En ese sentido, según informa Variety, ‘La garra de hierro’ no podría llegar a los festivales de cine debido a que se encuentra actualmente en posproducción.

Zac Efron publicó fotografía de una de las escenas de 'The Iron Claw' donde luce un cuerpo musculoso. | Fuente: Instagram (zacefron)

‘The Iron Claw’ es escrita y dirigida por Sean Durkin, director que anunció a Zac Efron como protagonista del largometraje en junio de 2022. Precisamente, el actor de ‘High School Musical’ publicó a principios de año una fotografía donde aparece luchando en una de las escenas luciendo un físico muy atlético y marcado por el ejercicio que venía realizando para el papel.

Por su parte el actor Jeremy White, conocido por su papel de ‘Carmy’ Berzatto en la famosa serie ‘The Bear’, también aseguró, de acuerdo con Variety, haber aumentado hasta 40 libras (18 kilos) de músculo para interpretar a Kerry (hermano de Kevin Von Erich).

‘The Iron Claw’: ¿de qué trata la nueva película de Zac Efron?

‘The Iron Claw’ o ‘La garra de hierro’, narra la historia de la familia Von Erich, conocida por ser una dinastía de luchadores profesionales en Estados Unidos y que marcaron un hito en el deporte de contacto en los 80.

La lucha en el ring no fue el único obstáculo para la familia liderada por Kevin Von Erich (Zac Efron) sino que se ve envuelta en una serie de tragedias y circunstancias que la hicieron conocida como la ‘maldición de los Von Erich’.

‘The Iron Claw’ se hizo con el apoyo de House Productions

A24 produjo el filme de Sean Durkin contando con el cofinanciamiento de Access Entertainment y BBC Film. Por su parte, fue House Productions quien desarrolló el proyecto con el apoyo de otras entidades.

Los productores son: Tessa Ross, Juliette Howell y Angus Lamont de House Productions, así como Durkin y A24. Los productores ejecutivos son Derrin Schlesinger y Harrison Huffman de House Productions, Len Blavatnik y Danny Cohen de Access Entertainment, y Eva Yates de BBC Film.