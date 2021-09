Daniel Bryan y Adam Cole debutaron durante el evento central de All Out de AEW. | Fuente: AEW

En uno de los mayores golpes de la industria a WWE, Bryan Danielson (Daniel Bryan) y Adam Cole debutaron oficialmente en la compañía de lucha libre All Elite Wrestling (AEW).

Durante el evento All Out del domingo por la noche, Adam Cole haría su ingreso durante el ataque de The Elite (Kenny Omega, The Young Bucks, Karl Anderson y Doc Gallows) a Christian Cage en el evento central de la noche.

Su ingreso fue sorpresivo ya que, pese a los rumores, WWE aún estaba intentando convencer al ex campeón de NXT de ascender al roster de RAW o SmackDown. “Es un punto culminante en mi vida”, señaló en declaraciones posteriores.

Sin embargo, la noche no terminó allí ya que, tras la unión de Adam Cole a los ataques, sería Bryan Danielson (Daniel Bryan) quien ingrese para ayudar al campeón mundial de Impact de las agresiones.

Daniel Bryan ha sido cinco veces campeón mundial en WWE, incluso participando del evento central de WrestleMania de este mismo 2021. Sin embargo, su lesión en el cuello y los cuidados que recibía por la dirección médica limitaban su participación.

"La oferta que me dio WWE me dejaba ir a hacer otras cosas en el exterior, pero, odio decir esto... Vince (McMahon) a veces... Él y yo tenemos una gran relación. Lo amo, de veras, pero a veces me sobreprotege. Quiero poder superar mis límites yo mismo", comentó Bryan.

No fueron las únicas sorpresas de AEW

Pese a estos dos grandes nombres, hubo aún mayores anuncios en All Out.

CM Punk debutó oficialmente en su primera lucha en 7 años derrotando en un buen combate a Darby Allin.

Ruby Soho (Ruby Riott) debutó en el Casino Royale femenino y se ganó una oportunidad de luchar contra la campeona femenina de AEW, Britt Baker.

Tras la victoria contra Satoshi Kojima, Jon Moxley (Dean Ambrose en WWE) fue atacado por la leyenda de la lucha japonesa Minoru Suzuki.

Paul Wight (Big Show) regresó a los cuadriláteros para derrotar a QT Marshal.

Los Lucha Brothers derrotaron a Young Bucks en la mejor lucha de la noche para convertirse en los nuevos campeones por parejas de la compañía.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.