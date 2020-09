Los luchadores están llegando a esta empresa por nuevas oportunidades. | Fuente: Composición

Tal como sucedió en épocas pasadas con WCW y TNA, la empresa de lucha libre WWE está viendo el crecimiento de una nueva empresa rival: AEW. All Elite Wrestling (2019) nace una iniciativa de luchadores independientes llamados The Elite, quienes, cansados de la hegemonía de la compañía de Vince McMahon, han iniciado su nueva promoción con “mayores libertades”. Y para esto, también han reclutado personajes de WWE.

AEW es económicamente dirigido por Tony Khan, un empresario de fútbol americano, copropietario de los Jacksonville Jaguars y del Fulham de Inglaterra. Sin embargo, creativamente es manejado por Cody Rodhes (ex Stardust e hijo del WWE Hall of Famer Dusty Dhodes), The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) y Kenny Omega.

Ante la novedad (y el gran capital que se mantiene por la familia Khan), muchos luchadores de WWE se han visto tentados por esta empresa. Con los despidos ocurridos en marzo, este interés incrementó, teniendo un gran éxodo de ellos hacia AEW, buscando una oportunidad de triunfar que en la gran E se les ha negado.

Los principales ejemplos son Chris Jericho y Jon Moxley (ex Dean Ambrose). El primer y actual campeón mundial de esta nueva compañía han sido los más críticos de WWE, asegurando que la familia McMahon están actuando en contra del deporte. Por lo mismo, cambiaron de rubro logrando el máximo cinturón.

En total, son 17 los ex luchadores de WWE que ahora están en AEW.

Chris Jericho

Cody Rhodes

Dustin Rhodes

Brandi Rhodes

PAC (Neville en WWE)

Billy Gunn

Shawn Spears (Tye Dillinger en WWE)

Leva Bates (Blue Pants en WWE)

Jon Moxley (Dean Ambrose en WWE)

Awesome Kong (Kharma en WWE)

Jake Hager (Jack Swagger en WWE)

Matt Hardy

Brodie Lee (Luke Harper en WWE)

FTR (The Revival en WWE)

Matt Cardona (Zack Ryder em WWE)

Tay Conti

Miro (Rusev)

Sin embargo, también mantiene a Vickie Guerrero y a Hugo Savinovich en su producción.

Actualmente, todos los campeones masculinos actuales de AEW proceden de WWE: Jon Moxley (Campeón Mundial AEW), Brodie Lee (Campeón TNT) y FTR (Campeones Mundiales de Parejas AEW).