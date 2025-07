La controvertida y última aparición de Hulk Hogan en la WWE: así fue su despedida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La WWE perdió este jueves a uno de sus íconos más grandes: Hulk Hogan falleció a los 71 años en su residencia de Clearwater, Florida, tras sufrir un paro cardíaco. Su partida conmocionó al mundo de la lucha libre y trajo de vuelta recuerdos de una carrera marcada por glorias, polémicas y una última aparición accidentada.

El pasado 6 de enero, el 'Hulkster' hizo su última aparición en la WWE durante el histórico estreno de Monday Night Raw en Netflix. El evento, que se celebró en California, reunió a leyendas como The Rock, John Cena y The Undertaker. El marco era perfecto para una ovación. Pero lo que recibió Hogan fue una ola de abucheos.

Acompañado de Jimmy Hart y al ritmo de 'Real American', Hogan apareció en la entrada del escenario para promocionar su marca de cerveza, Real American Beer. Sin embargo, el público lo rechazó a punta de abucheos. Las redes sociales estallaron esa noche: lo que debía ser una aparición épica se transformó en un episodio tenso.

Una reacción inesperada… o no tanto

La reacción del público se atribuyó a múltiples factores. Hogan, aunque admirado por generaciones, había sido blanco de controversias en los últimos años: desde declaraciones racistas filtradas en 2015, hasta su abierta postura política a favor de Donald Trump en la campaña de 2024, algo que no cayó bien al estado de California.

A diferencia de otras leyendas que lograron conservar una distancia entre su personaje y su figura pública, Hogan siempre fue igual dentro y fuera del ring. Su personalidad polémica no ayudó en una época donde el público es cada vez más crítico.

Aun así, su aparición no dejó de ser significativa: fue la última vez que el mundo vio en vivo al hombre que hizo vibrar estadios, que levantó a André the Giant en WrestleMania III, que protagonizó el inolvidable ‘Icon vs. Icon’ ante The Rock en WrestleMania X8 y que encendió una era con la inolvidable Hulkamanía.

Hoy, tras su muerte, muchos recuerdan los errores de Hulk Hogan, pero también lo que significó para la lucha libre. Su última aparición no fue la mejor, pero mostró que incluso las grandes figuras pueden tener finales difíciles. A pesar de todo, fue parte de momentos que marcaron a una generación. Y eso no se olvida tan fácil.

