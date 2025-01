WWE Raw en Netflix: conoce la cartelera confirmada, horarios y las principales novedades del debut de la marca roja en la plataforma de streaming

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una era llega a su fin mientras otra comienza. Con más de 30 años en pantalla y superando los 1 600 episodios, Monday Night Raw se despide de la televisión tradicional para dar el salto al mundo del streaming. A partir de ahora, el programa se transmitirá en exclusiva a través de Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo.

Este emocionante salto a Netflix comenzará con un show especial de 3 horas, que se asemejará a un Premium Live Event (PLE), cargado de sorpresas, tal como la WWE ha ido adelantando en estas últimas semanas. Además de las grandes luchas confirmadas, este episodio especial de Raw marcará el inicio del tour de despedida de John Cena.

A continuación, RPP te ofrecerá todos los detalles sobre el debut de Raw en Netflix, desde los horarios oficiales para disfrutar del show y la cartelera confirmada, con todo lo que necesitas saber para disfrutar de este nuevo capítulo en la historia de la WWE.

¿Cuándo y dónde será el debut de Raw en Netflix?

La llegada de Raw a Netflix ya está programada y se llevará a cabo este lunes 6 de enero. El escenario de esta mágica noche será el Intuit Dome de Inglewood, en la ciudad de California. Este recinto, hogar de Los Angeles Clippers, tiene una capacidad para albergar hasta 18 000 almas, creando el ambiente perfecto para una noche inolvidable.

¿A qué hora inicia Raw en vivo, en Sudamérica?

En Perú, Raw inicia a la 8:00 p. m.

En Ecuador, Raw inicia a la 8:00 p. m.

En Colombia, Raw inicia a la 8:00 p. m.

En Bolivia, Raw inicia a la 9:00 p. m.

En Venezuela, Raw inicia a la 9:00 p. m.

En Paraguay, Raw inicia a la 9:00 p. m.

En Argentina, Raw inicia a las 10:00 p. m.

En Brasil, Raw inicia a las 10:00 p. m.

En Uruguay, Raw inicia a las 10:00 p. m.

En Chile, Raw inicia a la 10:00 p. m.

¿A qué hora inicia Raw en vivo, en México y Estados Unidos?

En México, Raw inicia a las 7:00 p. m.

En Phoenix (Estados Unidos), Raw inicia a las 6:00 p. m.

En Los Ángeles (Estados Unidos), Raw inicia a las 5:00 p. m.

En Florida (Estados Unidos), Raw inicia a las 8:00 p. m.

En Washington (Estados Unidos), Raw inicia a las 8:00 p. m.

¿A qué hora inicia Raw en vivo, en Europa?

En Inglaterra, Raw inicia a las 01:00 a. m. (del martes 7 de enero)

En Portugal, Raw inicia a las 01:00 a. m. (del martes 7 de enero)

En Italia, Raw inicia a las 02:00 a. m. (del martes 7 de enero))

En Alemania, Raw inicia a las 02:00 a. m. (del martes 7 de enero)

En España, Raw inicia a las 02:00 a. m. (del martes 7 de enero)

En Francia, Raw inicia a las 02:00 a. m. (del martes 7 de enero)

En Bélgica, Raw inicia a las 02:00 a. m. (del martes 7 de enero)

¿Cuál es la cartelera completa del debut de Raw en Netflix?

Hasta el momento, WWE ha confirmado cuatro combates que protagonizarán el show, cada uno con un impacto tan grande que podría ser parte de cualquier gran evento. A continuación, te presentamos las cuatro luchas confirmadas hasta el momento:

Combate Tribal: Roman Reigns vs. Solo Sikoa

CM Punk vs. Seth "Freakin" Rollins

Lucha de Última Mujer en Pie por el Campeonato Mundial Femenino de WWE: Liv Morgan (c) vs. Rhea Ripley

Drew McIntyre vs. Jey Uso

Principales novedades del debut de Raw en Netflix

¿Será Penta Zero Miedo? Además de las cuatro luchas confirmadas, siendo un show de 3 horas, es prácticamente un hecho que habrá más combates, aunque aún no han sido confirmados. Una de las luchas tentativas es la que enfrentará a Rey Mysterio contra New Day. Sin embargo, todavía no se sabe quién será el compañero de Mysterio.

En las últimas semanas, han aparecido señales sobre la llegada de una nueva superestrella a WWE. Estas señales se han vuelto cada vez más evidentes, disipando cualquier duda. Penta Zero Miedo, o Pentagón Jr., como muchos lo conocen, está a punto de hacer su debut, y parece que este será el momento perfecto para su llegada.

Penta Zero Miedo viene de una carrera en empresas como AAA, CMLL, Lucha Underground, Impact Wrestling y AEWFuente: Instagram: @penta_zero_miedo

The Maverick is back baby. Logan Paul regresará a WWE tras su última aparición en un ring de WWE durante SummerSlam, evento en el que perdió el Campeonato de los Estados Unidos ante LA Knight. El regreso de Paul será como superestrella de Raw, tal como lo anunció el GM de la marca, Adam Pearce, el pasado 19 de diciembre.

Logan Paul fue campeón de los Estados Unidos por más de 270 díasFuente: WWE

¡The Champ is Here! Y finalmente comenzó: el tour de despedida de John Cena arranca este 6 de enero. Durante este show especial, Cena se dirigirá a la fanaticada y hablará sobre su último año como luchador profesional de WWE, y es posible que finalmente descubramos quién será su primer gran rival del 16 veces campeón mundial.

Cabe destacar que, tras finalizar el PLE Money in the Bank en julio del año pasado, Cena confirmó que estará activo como luchador durante todo el 2025. Esto significa que podremos disfrutar de su presencia todas las semanas. Además, reveló que su última lucha será en diciembre de este año, cerrando así una etapa histórica en WWE.

John Cena, con 16 campeonatos mundiales, comparte el récord con Ric Flair. ¿Irá por su título número 17 este año?Fuente: WWE

¿The Final Boss regresará? Si hay una manera de hacer más especial este espisodio de Raw, es con la presencia de The Rock, quien confirmó su participación a través de su cuenta de Instagram: "Hasta entonces, volveré a casa en WWE mañana por la noche mientras hacemos historia en Netflix y comenzamos una nueva y emocionante era".

The Rock también dedicó la noche a su abuelo, el Alto Jefe Peter Maivia, su abuela Lia Maivia, su padre Rocky “Soulman” Johnson y a sus ancestros, quienes abrieron el camino para todos ellos. Con esto, cerró cualquier rumor sobre su regreso.

