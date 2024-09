Vince McMahon habla sobre la muerte de Chris Benoit en su serie documental de Netflix: "Chris enloqueció"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A fines de agosto de este año, la plataforma de streaming Netflix anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de una serie documental centrada en Vince Kennedy McMahon, la mente detrás de la World Wrestling Entertainment (WWE), en donde abordarían “el ascenso y la caída del controvertido fundador de la WWE”.

Hoy, 25 de septiembre, se estrenó la esperada docuserie, y rápidamente han surgido algunos de sus momentos más controvertidos. Entre ellos, las declaraciones de McMahon sobre el fallecido Chris Benoit, en las que aborda las acusaciones de abuso de esteroides en contra de Benoit, las cuales algunos vinculan con su trágica muerte.

En el episodio 6, el último de la docuserie, McMahon habló sobre uno de los episodios más oscuros en la historia de la WWE: el doble homicidio y suicidio de Benoit en 2007. En la entrevista, McMahon descartó la idea de que ni el uso de esteroides ni las conmociones cerebrales hubieran sido un factor determinante en el trágico suceso.

"Chris simplemente enloqueció", afirmó McMahon, tajantemente. "No hay correlación entre tomar esteroides y lo que le pasó a Chris Benoit. Los seres humanos son imperfectos. Chris enloqueció, y pasa en toda forma de vida y en todo. Eso es lo único que puedo decir”

Conmociones cerebrales en la WWE

El documental incluye declaraciones del exluchador y neurocientífico Chris Nowinski, un defensor de la investigación sobre las conmociones cerebrales en el deporte. Nowinski sugirió que Benoit podría haber sufrido de encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad degenerativa del cerebro causada por golpes repetitivos.

Según Nowinski, la forma de luchar de Benoit, en particular su característico movimiento 'Diving Headbutt', lo habría llevado a desarrollar ETC. "Los síntomas de la ETC incluyen problemas de emoción, comportamiento, desinhibición, agresividad y depresión, y los síntomas empeoran con el tiempo pues tu cerebro se está pudriendo", explicó Nowinski.

El neurocientífico indicó que estudios realizados en el cerebro de Benoit después de su muerte, revelaron lesiones graves en la cabeza y signos de ETC severa, lo que llevó a muchos a especular sobre el impacto de esta condición en sus trágicas acciones.

El caso Chris Benoit

Chris Benoit fue una de las mayores superestrellas de la WWE, hasta que un 24 de junio de 2007 fue encontrado sin vida en su hogar en Georgia, junto a los cuerpos de su esposa Nancy y su hijo de 7 años. Tras este triste suceso, la WWE rindió homenaje a su legado en un episodio especial de RAW emitido al día siguiente.

Sin embargo, el 26 de junio, tras conocerse los resultados de la investigación, se concluyó que Chris Benoit había estrangulado a su esposa y asfixiado a su hijo, para luego quitarse la vida. Ese mismo día, Vince McMahon se dirigió al público antes de la emisión del programa ECW, tomando una decisión radical respecto a Benoit.

“Anoche, en Monday Night Raw, la WWE presentó un programa de homenaje en reconociendo a la carrera de Chris Benoit. Sin embargo, 26 horas después, los hechos de esta horrenda tragedia ahora son evidentes. Por lo tanto, además de mis comentarios, no se mencionará el nombre del Sr. Benoit esta noche. Por lo contrario, el show de esta noche estará dedicado a todos que se han visto afectados por este terrible incidente. Esta noche, marca el primer paso del proceso de curación”

Desde ese momento, el nombre de Chris Benoit ha sido omitido por la WWE, evitando mencionar su nombre durante la programación. Aunque sus combates y segmentos aún están disponibles en WWE Network, la compañía ha hecho un esfuerzo por borrar su legado de la memoria colectiva de los fanáticos del wrestling.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis