El final de una era: John Cena se despide oficialmente de la WWE tras más de 20 años de carrera

El 17 veces campeón mundial dice adiós definitivamente a la empresa que lo catapultó al estrellato mundial, donde construyó una carrera histórica y se consolidó como una leyenda absoluta del wrestling.

Una clásica y muy conocida salsa interpretada por la leyenda Héctor Lavoe dice: “Todo tiene su final, nada dura para siempre”. Esa frase aplica para todo y para todos, y la lucha libre no es la excepción.

A lo largo de los años hemos visto envejecer y retirarse a muchas superestrellas que marcaron la infancia de miles, e incluso despedir a algunas que ya no están con nosotros. Hoy, el universo del wrestling vuelve a sentir ese paso del tiempo con el retiro de una de sus figuras más grandes: John Cena.

Tras un torneo destinado a definir quién sería el último rival del 17 veces campeón mundial de la WWE, el honor recayó en Gunther. En 2025, el austríaco puede presumir de un logro poco común: haber sido el último oponente de Goldberg, leyenda de la WCW, y ahora también de John Cena, probablemente la superestrella más grande en la historia de la WWE.



The Last Time Is Now. @JohnCena has arrived for his final match. pic.twitter.com/upjaJEyGae — WWE (@WWE) December 14, 2025

Cena vs. Gunther

La lucha estuvo cargada de nostalgia desde el primer instante. La entrada de John Cena fue recibida con una ovación ensordecedora, mientras varias superestrellas que marcaron su carrera —como Kurt Angle, Mark Henry, Rob Van Dam y Kevin Owens— se hicieron presentes para acompañar el momento. A ello se sumó la voz de Lilian Garcia, quien presentó por última vez a Cena para un combate, con un público completamente entregado a una lucha que marcaría un antes y un después en la historia de la WWE.

El desenlace de la lucha fue tan contundente como simbólico. Fiel a su advertencia desde que ganó el torneo que lo llevó a este combate, Gunther cumplió su promesa y obligó a John Cena a rendirse en el centro del ring. El dos veces campeón mundial impuso su poder y resistencia ante una leyenda que, pese a luchar hasta el final, no pudo escapar del castigo del 'Ring General'.

La imagen de Cena diciendo basta con una sonrisa en el rostro, no solo selló la victoria de Gunther, sino que marcó el punto final de una de las carreras más importantes en la historia de la WWE.

It's over.



Gunther taps out John Cena. pic.twitter.com/0O2lTpl3p1 — WWE (@WWE) December 14, 2025

El último baile

Tal vez no fue el rival que la mayoría esperaba. Tal vez no ocurrió en el evento que muchos soñaban. Y quizá tampoco fue el retiro que alguien de la talla de John Cena parecía merecer. Pero lo que sí fue, sin lugar a dudas, fue el cierre definitivo de una era.

Con esta última lucha ante Gunther, Cena no solo se despide de los encordados, sino que pone punto final a más de dos décadas en las que se convirtió en el rostro de la WWE, el referente de toda una generación y un nombre imposible de separar de la historia del wrestling moderno.

A lo largo de su carrera, John Cena conquistó 17 campeonatos mundiales, encabezó innumerables eventos estelares, protagonizó rivalidades memorables y se consolidó como uno de los luchadores más influyentes de todos los tiempos. Sin embargo, más allá de los títulos, su legado quedó marcado por su conexión con el público, su rol como líder dentro del vestuario y su impacto cultural tanto dentro como fuera del ring.

Hoy, el “Never Give Up” baja definitivamente el telón. No es solo el retiro de un luchador, sino el adiós de una era marcada por "el trabajo duro, la lealtad y el respeto", que definió a la WWE durante más de 20 años.

